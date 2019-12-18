Санкт-Петербург, 18 декабря, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Для предотвращения угрозы особо опасного наводнения в Санкт-Петербурге в среду, 18 декабря, задействован Комплекс защитных сооружений (КЗС) на дамбе в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции КЗС.

Dambaspb.ru КЗС на дамбе в Финском заливе

Напомним, по прогнозу синоптиков, в ночь на четверг 19 декабря, на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление юго-западного, западного ветра в порывах до 28 м/с и подъем уровня воды в Неве выше критических значений.

В связи с этим КЗС был переведен в режим готовности к закрытию затворов всех водопропускных отверстий. Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

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Затворы КЗС начали движение на закрытие в 16:40 мск, комплекс полностью закрыт в 17:21 мск.

«Акватория Невской губы защищена от воздействия нагонной волны», — говорится в сообщении Дирекции КЗС

По уточненным данным, максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы с внешней стороны дамб ожидается около полуночи 19 декабря 2019 и составит более 200 см от ординара. Ориентировочное время открытия затворов КЗС — 08:30 19 декабря.