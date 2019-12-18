Тамбов, 18 декабря, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Губернатор Александр Никитин сегодня, 18 декабря, вручил сертификаты на улучшение жилищных условий по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» 29 жителям Никифоровского района, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В Тамбовской области начиная с 2014 года реализуется программа «Устойчивое развитие сельских территорий». За это время сотни семей, живущих в сельской местности, справили новоселье, улучшив жилищные условия. В этом году в области будет выдано 617 сертификатов. Из них 37 — в Никифоровском районе.

Наталья Бастрыкина — многодетная мама. Воспитывает двух дочек — 4 и 7 лет, а также полуторагодовалого сына. Наталья работает школьной медсестрой в селе Сабуро-Покровское Никифоровского района. В очереди на получение сертификата на улучшение жилищных условий по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» Наталья стояла два года. И вот радостное событие случилось — губернатор Александр Никитин вручил ей долгожданный сертификат на сумму 1,1 миллиона рублей.

Как призналась Наталья Бастрыкина, она уже присмотрела дом в этом селе. Уютный, недалеко от работы. Как только будут оформлены все документы, семья справит новоселье.

Как отметил губернатор Александр Никитин, в этом году регион для реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» получил беспрецедентное финансирование. На эти цели будет направлено 502,3 млн рублей, из которых 457,1 млн рублей — средства федерального бюджета. Для сравнения, в прошлом году цифры были заметно скромнее. Финансовое обеспечение реализации программы составило 140,5 млн рублей.

«В этом году мы помогаем сбыться планам сотен сельских семей. И это — большая победа», — подчеркнул глава региона.