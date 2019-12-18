Луганск, 18 декабря, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Народный совет Луганской Народной Республики принял закон о государственной границе. Голосование состоялось сегодня, 18 декабря.

Gtklnr.su На границе ЛНР

Напомним, что накануне глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что он внес на рассмотрение Народного совета республики законопроект о государственной границе.

Согласно принятому законопроекту, государственная граница ЛНР устанавливается по границе бывшей Луганской области Украины. Именно в пределах этой территории состоялся референдум о самоопределении, по результатам которого большинство жителей Луганщины высказались за независимость от Украины.

Стоит отметить, что аналогичный закон уже был принят в соседней Донецкой Народной Республике. Там также установили государственную границу по границе бывшей Донецкой области.