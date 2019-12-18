Москва, 18 декабря, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Вопрос «эпидемии» телефонного терроризма, при котором неизвестные сообщали о минировании учебных заведений в Москве был поднят в Московской городской думе. О серьёзности этих угроз заявила депутат законодательного собрания столицы Мария Киселёва («Моя Москва»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телефонный террорист

По её словам, эта проблема представляет из себя серьёзную угрозу. Эвакуация школ мешает учебному процессу и вызывает обеспокоенность населения.

«Призываю обратить на это внимание и в ближайшее время организовать круглый стол по этому вопросу на заседании комиссии по безопасности», — сказала Киселёва.