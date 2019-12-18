Тамбов, 18 декабря, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 18 декабря, посетил Никифоровский район, где провел встречу с жителями,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.Основной темой разговора стало решение проблемы с мусорным полигоном «Бастион».

Губернатор Александр Никитин на встрече с никифоровцами

На встречу пришло около шестисот человек.

«Я приехал, чтобы обсудить конкретные вопросы. Готов к открытому разговору с вами. Я на вашей стороне», — сказал Александр Никитин.

Год назад, 31 декабря, глава региона встретился с инициативной группой жителей Никифоровского района, отстаивающих закрытие мусорного полигона «Бастион». Тогда губернатор принял решение запретить ввоз и захоронение отходов на данный полигон, разработать проект его рекультивации, не допустить введения нового полигона, исключить никифоровский полигон из территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

На данный момент полигон закрыт. Согласно приказу управления ТЭК и ЖКХ области, он исключён из территориальной схемы обращения с ТКО.

«Полигон не может функционировать. На него категорически запрещено осуществлять вывоз и захоронение бытовых отходов», — подчеркнул Александр Никитин.

Областные власти вместе с инициативной группой составили дорожную карту по решению проблемы с полигоном. Согласно ей, в настоящее время идёт работа по возвращению земельного участка, на территории которого находится полигон, в состав Дмитриевского поссовета Никифоровского района. Для этого необходимо расторгнуть договор аренды с компанией «ТСК», с которой он заключён. Добровольно расторгнуть договор аренды земельного участка не получается — в арбитражный суд подано несколько исков со стороны поссовета, в которых Тамбовская область выступает третьей стороной.

На данный момент разработан проект рекультивации земельного участка, на котором находится полигон.