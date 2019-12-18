Калуга, 18 декабря, 2019, 17:18 — ИА Регнум. В Калужской области 526 юных экологических активистов занимаются в 2019 году в 23 школьных лесничествах. В регионе набирает обороты стартовавший в сентябре этого года проект «Экологический класс». Специализированный элективный курс внедряется в шести школах Малоярославецкого, Дзержинского, Боровского районов, а также Людинова и Калуги. Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам встречи министра природных ресурсов и экологии области Варвары Антохиной с руководителями региональных школьных лесничеств, экологических классов и дошкольных учебных заведений.

Admoblkaluga.ru Руководители школьных лесничеств и профильных экоклассов обсудили планы работы на 2020 год

Участники встречи говорили о мерах поддержки юннатского движения, а также проектов, которые мотивируют школьников заниматься вопросами охраны окружающей среды. Глава ведомства Варвара Антохина поблагодарила педагогов за сотрудничество в данном направлении. Тематические творческие работы, природоохранные акции, исследовательская деятельность — далеко не полный перечень сферы интересов юных экологов и их наставников. В творческих состязаниях, организованных профильным министерством, приняли участие около полутора тысяч человек. Варвара Антохина вручила награды калужанам-победителям конкурса рисунков «Свалки в лесах глазами детей»: воспитаннику детского сада № 44 «Анютины глазки» Тихону Евсееву, ученикам средних школ № 12 и № 3 Никите Митюрникову и Марии Коротковой.

В 2020 году Калужская область присоединится к проекту социальной рекламы «Экология глазами детей», организатором, которого выступает всероссийское общества охраны природы при поддержке Минприроды РФ.