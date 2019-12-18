В Калужской области завершено строительство автодороги
Калуга, 18 декабря, 2019, 17:03 — ИА Регнум. В Калужской области 18 декабря в Малоярославецком районе губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в торжественной церемонии открытия транспортной развязки в районе села Головтеево. В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания области Александр Ефремов, министр дорожного хозяйства региона Ольга Иванова, глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.
Новая транспортная развязка даст возможность жителям села Головтеево, железнодорожной станции Ерденево, деревень Максимовка, Подполково, Кашурино, Семынино приезжать в Малоярославец без выезда на платный участок федеральной трассы «М3 Украина».
Для обеспечения беспрепятственного и кратчайшего сообщения с районным центром институтом по проектированию и изысканиям автомобильных дорог ОАО «Союздорпроект» совместно с администрацией Малоярославецкого района при поддержке министерства дорожного хозяйства области была разработана проектно-сметная документация. Строительство дороги вело ООО «Дорстрой — 32».
Поздравляя жителей с завершением работ и началом эксплуатации трассы, Анатолий Артамонов отметил, что «дорога имеет большое значение для экономического развития района». «В перспективе необходимо строить дорогу дальше в сторону деревни Максимовки, куда уже пришел инвестор, и активно занимается сельско-хозяйственным производством», — пояснил он.
По словам главы региона, эффективное использование ресурсов позволило в кроткие сроки аккумулировать средства на строительство дороги.
Автодорога имеет IV категорию, две полосы движения, протяженность — около четырех километров.
Финансирование осуществлялось из средств дорожного фонда области. Стоимость работ составила более 130 миллионов рублей.