Ярославль, 18 декабря, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Здание нового детского сада на 2-ом Брагинском проезде в Дзержинском районе города Ярославля введено в эксплуатацию. Об этом сообщает официальный сайт органов государственной власти Ярославской области.

Yarregion.ru Новый детский сад в Ярославле

Строительство велось в рамках региональной программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» на средства федерального и местного бюджетов и находилось на особом контроле губернатора Дмитрия Миронова.

После прохождения процедуры лицензирования новый детский сад будет готов принять до 280 дошкольников. Общая площадь современного трехэтажного здания — более шести с половиной тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено все для занятий музыкой, спортом, изобразительным искусством. Детский сад оборудован лифтами.

Комментирую событие, заместитель председателя правительства области Виктор Неженец подчеркнул, что социальная инфраструктура Дзержинского района города продолжает развиваться.

«Буквально в начале декабря стартовало строительство еще двух яслей, сделали новую дорогу, которая соединила улицу Строителей и Тутаевское шоссе», — заявил Виктор Неженец.

Примечательно, что ныне введённое в эксплуатацию здание детского сада — первое из запланированных к сдаче в 2019 году дошкольных учреждений. Сейчас в Ярославле в финальной стадии строительства находится еще три детских сада, которые возводятся в рамках национального проекта «Демография»: на улицах Кирпичной и Ярославской во Фрунзенском районе и на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе.