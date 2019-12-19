На Москву надвигается ураганный ветер — трансляция
О сильном ветре жителей предупреждают и в других регионах, например, в Воронежской области.
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https://twitter.com/gucodd/status/1207281390343147520
Предупреждение Центра организации дорожного движения в Twitter.
«Оранжевый» уровень опасности объявлен и в ряде других регионов Центральной России, а именно — в Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. Там скорость ветра может достичь 25 метров в секунду.
Предупреждение ГУ МЧС по Москве. Фото: mchs.ru
Прогноз погоды на 7 дней. meteoinfo.ru
Операторы сотовой связи рассылают жителям Москвы предупреждения о сильных порывах ветра.
«Центральное УГМС: с 00 часов до 21 часа 19 декабря в Москве ожидается ветер порывами до 22 м/с. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями», — говорится в оповещении, разосланном в виде СМС.
Тем временем погода в столице побила рекорд 1956 года: сегодня она поднялась до отметки в +2,9 градуса, сообщает «Москва 24». Рекорд этого дня принадлежит 1886 году: тогда столбики термометров поднялись до +5,3 градусов.
К 19 часам 18 декабря заторы на дорогах столицы достигнут 9 баллов, следует из данных ресурса «Яндекс.Пробки».
Зима в Москве. Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей не парковать свои авто под деревьями и шаткими конструкциями.
«Пешеходам необходимо быть особо бдительными и не стоять под линиями электропередачи и рекламными конструкциями», — говорится в сообщении.
Штормовой ветер [mchs.gov.ru]
По распоряжению властей Москвы городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.
«Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Тучи над Москвой [(сс) xusenru]
Специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова в комментарии «Российской газете» заявила, что сильный ветер в декабре является большой редкостью для столицы. Последний раз это явление было в 1982 году, когда порывы ветра достигали более 20 метров в секунду.
Цитата Gismeteo.ru
5 часов утра в Москве 19 декабря. bolotnaya.online.JPG
Каток Сокольники в реальном времени
Россия, Москва, веб-камера 93-й км МКАД
Россия, Москва, веб-камера Рязанский проспект
Россия, Москва, веб-камера улица Люблинская.
Похолодание и вместе с ним снег могут прийти в Москву во время последней декабрьской недели. Об этом 19 декабря рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Об этом: В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве может выпасть снег
Москва, ВДНХ, веб-камеры онлайн в реальном времени.
Россия, Москва, веб камера на Рязанском проспекте
Температурный рекорд в Москве побит второй день подряд. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Вчера максимальная температура в Москве достигла +5,6 °С, что на 0,3 выше рекорда 1886 года, а сегодня в три часа ночи было +6,5 °С
В Москве на метеостанции ВДНХ 19 декабря была зафиксирована температура воздуха +5,6°С, что стало новым температурным рекордом, побив показатели 1886 года, когда температура поднялась до отметки +5,3°С. Об этом 19 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Веб камера Москвы, Косино-Ухтомский район, храм Живоначальной Троицы.
Температура в Москве на следующей неделе может составить до +7°С. Об этом 19 декабря сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Читайте подробнее: В Москве на следующей неделе ожидается до +7°С — «Фобос»
Специалисты Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение в Москве в связи со скоростью ветра до 19−24 м/с. Об этом 19 декабря рассказал и. о. гендиректора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ураганный ветер, который движется на Москву, уже побушевал на Северо-Западе России. В частности, в Новгородской области в ночь на 19 декабря шторм — порывы ветра достигали 27 метров в секунду — нарушил электроснабжение в 18 районах. В зоне отключения — 221 населённый пункт. Без электроснабжения остались 5386 домов, в которых проживает 7744 человека, в том числе 580 детей.
Подробнее об этом: Ураган нарушил электроснабжение в 18 районах Новгородской области
Сложные погодные условия прогнозируются на территории Ивановской области 19 декабря, на территории областного центра сохраняется угроза сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации города. Как сообщается, на территории региона в четверг будет облачно. Ожидаются осадки — мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог возможна гололедица.
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Сильный ветер в Москве не утихает уже несколько часов.
Предупреждение Центрального УГМС: до 21:00 19 декабря по Москве ожидается усиление ветра порывами 19−24 м/с. Будьте осторожны и внимательны!
Из-за ураганного ветра в некоторых детских садах ЦАО Москвы сократили время дневных прогулок. Как сообщили ИА REGNUM в одном из дошкольных учреждений Басманного района округа, решение о сокращении прогулок принималось садом самостоятельно, соответствующего распоряжения от управления образования не было.
Сейчас решается вопрос о возможном сокращении вечерней прогулки.
Из-за сильного ветра в Москве закрыли канатную дорогу на Воробьёвых горах. Об этом сообщила пресс-служба дороги.
Читайте подробнее: Московскую канатную дорогу закрыли из-за сильного ветра
В столице целый день сильнейший ветер.
К 20 декабря ожидается похолодание до 0 градусов.
Напоминание МЧС о поведении во время сильного ветра:
— находясь дома, закройте окна;
— находясь на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи);
— обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.