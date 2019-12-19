Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве выпустила экстренное сообщение о неблагоприятных погодных условиях в столице. Как сообщает ведомство, в Москве ожидается усиление ветра. Экстренное сообщение будет действовать с полуночи и до 21 часа 19 декабря. Синоптики ожидают сильные порывы ветра до 22 метров в секунду. Спасатели попросили жителей и гостей столицы соблюдать бдительность, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автолюбителей просят быть внимательными на дорогах, а также избегать внезапных манёвров и снижать скорость движения. [[[picture1]]]

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

16:58 18.12.2019 О сильном ветре жителей предупреждают и в других регионах, например, в Воронежской области. По теме: Будьте осторожны: воронежцев предупредили о сильном ветре

17:00 18.12.2019 https://twitter.com/gucodd/status/1207281390343147520 Предупреждение Центра организации дорожного движения в Twitter.

17:01 18.12.2019 «Оранжевый» уровень опасности объявлен и в ряде других регионов Центральной России, а именно — в Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. Там скорость ветра может достичь 25 метров в секунду.

17:02 18.12.2019 Предупреждение ГУ МЧС по Москве. Фото: mchs.ru

17:22 18.12.2019 Прогноз погоды на 7 дней. meteoinfo.ru

17:22 18.12.2019 Операторы сотовой связи рассылают жителям Москвы предупреждения о сильных порывах ветра. «Центральное УГМС: с 00 часов до 21 часа 19 декабря в Москве ожидается ветер порывами до 22 м/с. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями», — говорится в оповещении, разосланном в виде СМС.

17:25 18.12.2019 Тем временем погода в столице побила рекорд 1956 года: сегодня она поднялась до отметки в +2,9 градуса, сообщает «Москва 24». Рекорд этого дня принадлежит 1886 году: тогда столбики термометров поднялись до +5,3 градусов.

18:17 18.12.2019 К 19 часам 18 декабря заторы на дорогах столицы достигнут 9 баллов, следует из данных ресурса «Яндекс.Пробки».

18:18 18.12.2019 Зима в Москве. Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:55 18.12.2019 Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей не парковать свои авто под деревьями и шаткими конструкциями. «Пешеходам необходимо быть особо бдительными и не стоять под линиями электропередачи и рекламными конструкциями», — говорится в сообщении.

18:56 18.12.2019 Штормовой ветер [mchs.gov.ru]

19:53 18.12.2019 По распоряжению властей Москвы городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. «Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

19:57 18.12.2019 Тучи над Москвой [(сс) xusenru]

20:43 18.12.2019 Специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова в комментарии «Российской газете» заявила, что сильный ветер в декабре является большой редкостью для столицы. Последний раз это явление было в 1982 году, когда порывы ветра достигали более 20 метров в секунду.

22:06 18.12.2019 Цитата Gismeteo.ru

08:12 5 часов утра в Москве 19 декабря. bolotnaya.online.JPG

08:37 Каток Сокольники в реальном времени

08:39 Россия, Москва, веб-камера 93-й км МКАД

08:40 Россия, Москва, веб-камера Рязанский проспект

08:42 Россия, Москва, веб-камера улица Люблинская.

08:49 Похолодание и вместе с ним снег могут прийти в Москву во время последней декабрьской недели. Об этом 19 декабря рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом: В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве может выпасть снег

08:55 Москва, ВДНХ, веб-камеры онлайн в реальном времени.

09:16 Россия, Москва, веб камера на Рязанском проспекте

09:29 Температурный рекорд в Москве побит второй день подряд. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Вчера максимальная температура в Москве достигла +5,6 °С, что на 0,3 выше рекорда 1886 года, а сегодня в три часа ночи было +6,5 °С

10:03 В Москве на метеостанции ВДНХ 19 декабря была зафиксирована температура воздуха +5,6°С, что стало новым температурным рекордом, побив показатели 1886 года, когда температура поднялась до отметки +5,3°С. Об этом 19 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

10:28 Веб камера Москвы, Косино-Ухтомский район, храм Живоначальной Троицы.

10:35 Температура в Москве на следующей неделе может составить до +7°С. Об этом 19 декабря сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Читайте подробнее: В Москве на следующей неделе ожидается до +7°С — «Фобос»

11:24 Специалисты Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение в Москве в связи со скоростью ветра до 19−24 м/с. Об этом 19 декабря рассказал и. о. гендиректора Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом: В Москве объявлено штормовое предупреждение

11:28 Ураганный ветер, который движется на Москву, уже побушевал на Северо-Западе России. В частности, в Новгородской области в ночь на 19 декабря шторм — порывы ветра достигали 27 метров в секунду — нарушил электроснабжение в 18 районах. В зоне отключения — 221 населённый пункт. Без электроснабжения остались 5386 домов, в которых проживает 7744 человека, в том числе 580 детей. Подробнее об этом: Ураган нарушил электроснабжение в 18 районах Новгородской области

11:33 Сложные погодные условия прогнозируются на территории Ивановской области 19 декабря, на территории областного центра сохраняется угроза сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации города. Как сообщается, на территории региона в четверг будет облачно. Ожидаются осадки — мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Читайте также: Снег, дождь и сильный ветер: ивановцам обещают непогоду

14:42 Сильный ветер в Москве не утихает уже несколько часов.

14:43 Предупреждение Центрального УГМС: до 21:00 19 декабря по Москве ожидается усиление ветра порывами 19−24 м/с. Будьте осторожны и внимательны!