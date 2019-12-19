Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве выпустила экстренное сообщение о неблагоприятных погодных условиях в столице. Как сообщает ведомство, в Москве ожидается усиление ветра.

Экстренное сообщение будет действовать с полуночи и до 21 часа 19 декабря. Синоптики ожидают сильные порывы ветра до 22 метров в секунду. Спасатели попросили жителей и гостей столицы соблюдать бдительность, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Автолюбителей просят быть внимательными на дорогах, а также избегать внезапных манёвров и снижать скорость движения.

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Дарья Антонова ИА REGNUM
Погода в Москве
16:58 18.12.2019

О сильном ветре жителей предупреждают и в других регионах, например, в Воронежской области.

По теме: Будьте осторожны: воронежцев предупредили о сильном ветре

17:00 18.12.2019

https://twitter.com/gucodd/status/1207281390343147520

Предупреждение Центра организации дорожного движения в Twitter.

17:01 18.12.2019

«Оранжевый» уровень опасности объявлен и в ряде других регионов Центральной России, а именно — в Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. Там скорость ветра может достичь 25 метров в секунду.

17:02 18.12.2019

Предупреждение ГУ МЧС по Москве. Фото: mchs.ru

17:22 18.12.2019

Прогноз погоды на 7 дней. meteoinfo.ru

17:22 18.12.2019

Операторы сотовой связи рассылают жителям Москвы предупреждения о сильных порывах ветра.

«Центральное УГМС: с 00 часов до 21 часа 19 декабря в Москве ожидается ветер порывами до 22 м/с. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями», — говорится в оповещении, разосланном в виде СМС.

17:25 18.12.2019

Тем временем погода в столице побила рекорд 1956 года: сегодня она поднялась до отметки в +2,9 градуса, сообщает «Москва 24». Рекорд этого дня принадлежит 1886 году: тогда столбики термометров поднялись до +5,3 градусов.

18:17 18.12.2019

К 19 часам 18 декабря заторы на дорогах столицы достигнут 9 баллов, следует из данных ресурса «Яндекс.Пробки».

18:18 18.12.2019

Зима в Москве. Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:55 18.12.2019

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей не парковать свои авто под деревьями и шаткими конструкциями.

«Пешеходам необходимо быть особо бдительными и не стоять под линиями электропередачи и рекламными конструкциями», — говорится в сообщении.

18:56 18.12.2019

Штормовой ветер [mchs.gov.ru]

19:53 18.12.2019

По распоряжению властей Москвы городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

«Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

19:57 18.12.2019

Тучи над Москвой [(сс) xusenru]

20:43 18.12.2019

Специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова в комментарии «Российской газете» заявила, что сильный ветер в декабре является большой редкостью для столицы. Последний раз это явление было в 1982 году, когда порывы ветра достигали более 20 метров в секунду.

22:06 18.12.2019

Цитата Gismeteo.ru

08:12

5 часов утра в Москве 19 декабря. bolotnaya.online.JPG

08:37

Каток Сокольники в реальном времени

08:39

Россия, Москва, веб-камера 93-й км МКАД

08:40

Россия, Москва, веб-камера Рязанский проспект

08:42

Россия, Москва, веб-камера улица Люблинская.

08:49

Похолодание и вместе с ним снег могут прийти в Москву во время последней декабрьской недели. Об этом 19 декабря рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Об этом: В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве может выпасть снег

08:55

Москва, ВДНХ, веб-камеры онлайн в реальном времени.

09:16

Россия, Москва, веб камера на Рязанском проспекте

09:29

Температурный рекорд в Москве побит второй день подряд. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Вчера максимальная температура в Москве достигла +5,6 °С, что на 0,3 выше рекорда 1886 года, а сегодня в три часа ночи было +6,5 °С

10:03

В Москве на метеостанции ВДНХ 19 декабря была зафиксирована температура воздуха +5,6°С, что стало новым температурным рекордом, побив показатели 1886 года, когда температура поднялась до отметки +5,3°С. Об этом 19 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

10:28

Веб камера Москвы, Косино-Ухтомский район, храм Живоначальной Троицы.

10:35

Температура в Москве на следующей неделе может составить до +7°С. Об этом 19 декабря сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Читайте подробнее: В Москве на следующей неделе ожидается до +7°С — «Фобос»

11:24

Специалисты Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение в Москве в связи со скоростью ветра до 19−24 м/с. Об этом 19 декабря рассказал и. о. гендиректора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Об этом: В Москве объявлено штормовое предупреждение

11:28

Ураганный ветер, который движется на Москву, уже побушевал на Северо-Западе России. В частности, в Новгородской области в ночь на 19 декабря шторм — порывы ветра достигали 27 метров в секунду — нарушил электроснабжение в 18 районах. В зоне отключения — 221 населённый пункт. Без электроснабжения остались 5386 домов, в которых проживает 7744 человека, в том числе 580 детей.

Подробнее об этом: Ураган нарушил электроснабжение в 18 районах Новгородской области

11:33

Сложные погодные условия прогнозируются на территории Ивановской области 19 декабря, на территории областного центра сохраняется угроза сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации города. Как сообщается, на территории региона в четверг будет облачно. Ожидаются осадки — мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Читайте также: Снег, дождь и сильный ветер: ивановцам обещают непогоду

14:42

Сильный ветер в Москве не утихает уже несколько часов.

14:43

Предупреждение Центрального УГМС: до 21:00 19 декабря по Москве ожидается усиление ветра порывами 19−24 м/с. Будьте осторожны и внимательны!

14:57

Из-за ураганного ветра в некоторых детских садах ЦАО Москвы сократили время дневных прогулок. Как сообщили ИА REGNUM в одном из дошкольных учреждений Басманного района округа, решение о сокращении прогулок принималось садом самостоятельно, соответствующего распоряжения от управления образования не было.

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Сейчас решается вопрос о возможном сокращении вечерней прогулки.

15:03

Из-за сильного ветра в Москве закрыли канатную дорогу на Воробьёвых горах. Об этом сообщила пресс-служба дороги.

Читайте подробнее: Московскую канатную дорогу закрыли из-за сильного ветра

20:25

В столице целый день сильнейший ветер.

К 20 декабря ожидается похолодание до 0 градусов.

20:27

Напоминание МЧС о поведении во время сильного ветра:

— находясь дома, закройте окна;

— находясь на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи);

— обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.