Калуга, 18 декабря, 2019, 16:33 — ИА Регнум. В Калуге, в подъезде одного из домов, было обнаружено тело 56-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области сердца. По подозрению в совершении преступления задержана 45-летняя сожительница погибшего, сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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При осмотре места происшествия в квартире погибшего, в стиральной машине, обнаружена одежда сожительницы с пятнами бурого цвета, все ножи, в отличие от другой посуды в доме, были тщательно вымыты. Накануне пара и их четырёхлетний ребенок в торговом центре закупили детских вещей и подарков к Новому году, а также две бутылки водки. По версии следствия, преступление произошло в ходе совместного употребления спиртного. Ножи и другие вещественные доказательства изъяты. Для установления всех обстоятельств совершенного преступления назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и другие экспертизы, допрашиваются свидетели.

По информации следствия, подозреваемая соседями характеризуется отрицательно, ранее была судима за совершение преступлений в отношении того же сожителя, в том числе за удар ножом в спину мужчины. Несколько лет назад она отбывала наказание в виде лишения свободы, а за преступление, совершенное ею после рождения девочки, ей была предоставлена отсрочка от исполнения наказания до достижения ребенком возраста 14 лет.

В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Малолетняя дочь женщины помещена в социальное учреждение, в ходе расследования уголовного дела будет рассмотрен вопрос о лишении матери родительских прав. Расследование уголовного дела продолжается.