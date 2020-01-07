Москва, 7 января, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Российские либеральные граждане чаще, чем жители России с другими политическими взглядами, склонны возлагать ответственность за принятие пенсионной реформы на само население страны. Об этом говорят данные опроса АКСИО-8, проведенного по стране с участием порядка 86 тысяч человек; результаты опроса представлены на сайте ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Распределения ответов на вопрос о том, кто несет основную ответственность за решение о пенсионной реформе, в зависимости от политической ориентации, %. Без не ответивших

Главным виновником реформы либералы считают президента РФ лично (30%), чуть меньше голосов — за вину власти в целом (27%), на третьем месте — правительство (21%). «Не тот» народ, который сам заслужил и сам виноват, — 16%. Для сравнения, сложившуюся политическую систему чаще других обвиняют коммунисты (37%), и они же вдвое реже либералов возлагают ответственность на народ, а консерваторы выделяются своим негативным отношением к правительству (где как раз не они, а либералы). На президента, как и положено сторонникам власти, консерваторы возлагают вину реже, чем кто-либо еще (19%).

Отметим, по информации того же исследования, граждане, которые относят себя к низшему социальному слою, основную ответственность за пенсионную реформу возлагают на властную систему как таковую и лично на президента РФ.