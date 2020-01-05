Москва, 5 января, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Отношение к пенсионной реформе связано с представлением о социальном государстве и с удовлетворенностью властью, сообщает ИА «Красная Весна» на основании данных всероссийского опроса АКСИО-8.

ИА Красная Весна Распределения ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, в зависимости от ответов на вопрос о наличии/отсутствии социального государства в России, %. Без не ответивших

В теории социальное государство — это такое государство, которое помогает каждому человеку жить достойно и выстраивает свою деятельность на основе укоренившихся в стране представлений о социальной справедливости. По данным опроса, жители России не считают свою страну социальным государством. Это мнение разделяют 52% респондентов, в то время как видят в России признаки социального государства только 11%. Целая треть затруднилась с ответом на этот вопрос, считая, что в сложившейся ситуации есть и те, и другие черты.

В ответах АКСИО-8 видна прямая связь между мнением о том, что социальное государство в нашей стране есть, и позитивным отношением к пенсионной реформе: в группе тех, кто считает, что таковое государство у нас есть, пенсионную реформу положительно оценивают 33%, а нейтрально — 45%. При этом, когда человек думает, что государства такового у нас скорее нет или нет вообще, то и к реформе он относится отрицательно (92% и 95% соответственно), а положительно — вообще только в 1% случаев.

Если же человек еще и доволен властью, то его отношение к пенсионной реформе теплеет еще больше, уже перевешивая отношение холодное: когда власть хороша — то и ее нашумевшая реформа хороша тоже для целых 47% лоялистов, а плоха — лишь для 34%. Для сравнения: недовольство властью соотносится с 1% довольных реформой (и 95% недовольных).

В сущности, подчеркивают авторы исследования, неудовлетворенность властью и негатив по отношению к пенсионной реформе — это синонимы. С учетом же того, что подавляющее большинство населения относится к пенсионной реформе негативно, то реальное недовольство властью очень и очень высоко: антивластный консенсус включает не менее 80% населения.