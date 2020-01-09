Москва, 9 января, 2020, 09:29 — ИА Регнум. Чем богаче житель России — тем с большей вероятностью он относится к пенсионной реформе позитивно, хотя и среди таких граждан доминирует категорическое неприятие данной меры. Об этом говорят данные опроса АКСИО-8, проведенного в России с участием более чем 85 тысяч человек. Результаты опроса представлены на сайте ИА «Красная Весна».

ИА Красная Весна Распределения ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, в зависимости от душевого дохода в семьях респондентов в мае 2019 года, %. Без не ответивших

В группе граждан с доходом ниже 12 тысяч в месяц на каждого члена семьи к пенсионной реформе относятся хорошо только 3%, с возрастанием дохода вдвое — уже 5%. А вот сограждане с доходом от 50 тысяч на человека хорошо оценивают пенсионную реформу в 7% случаев. Рост позитивного отношения понятен: пенсионные «копейки» могут и подождать, а если для кого-то не могут — надо было лучше вписываться в рынок. И тем не менее позиция «моя хата с краю» свойственна абсолютному меньшинству, в основном же жители нашей страны относятся к этой реформе однозначно негативно: от 87% среди наименее обеспеченных до 78% среди обеспеченных.

Отметим, из этого же опроса известно, что чем ближе к пенсии, тем хуже отношение к реформе. Чем пенсия дальше — тем спокойней отношение к реформе, хотя все равно остается подавляюще негативным.