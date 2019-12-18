Калуга, 18 декабря, 2019, 15:01 — ИА Регнум. В Калуге в рамках проекта «Единой России» «Народный контроль» 17 декабря прошел рейд общественной комиссии регионального отделения партии, в состав которой вошли депутат Законодательного собрания Калужской области Александр Гречанинов, руководитель РИК партии «Единая Россия», депутат Городской думы Калуги Людмила Сусова, представители калужского центра стандартизации и метрологии Росстандарта, активисты и журналисты.

Пресс-служба Городской думы Калуги «Народный контроль» посетил торговые точки Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в канун Нового года, когда калужане делают массовые покупки продуктов для праздничного стола, мониторинговая группа отправилась на крупную торговую базу на улице Маршала Жукова, проверив более десятка павильонов с различной продукцией.

Выяснилось, что ни в одной проверенной торговой точке не оказалось весов, прошедших вовремя поверку. Напомним, согласно федеральному закону № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» на всех весах должна располагаться голографическая наклейка государственной поверки или стоять отметка в паспорте весов.

«Ярмарка на улице Маршала Жукова — одно из популярных мест среди покупателей, поэтому очень важно, чтобы весовое оборудование здесь соответствовало необходимым требованиям. Как мы увидели, ни одни из осмотренных весов не были поверены вовремя, а значит, есть сомнение в правильности показаний, — подвела итоги рейда депутат Людмила Сусова. — Кроме того, в ходе беседы с предпринимателями выяснилось, что они плохо информированы, не располагают знаниями о требованиях законодательства. Мы отметили, что необходимо усилить работу по разъяснению законодательства среди предпринимательского сообщества. Со своей стороны партия «Единая Россия» продолжит проведение рейдов и информирование владельцев торговых точек».

Всем предпринимателям были даны разъяснения и рекомендовано устранить замечания в ближайшее время. Рейды «Народного контроля» продолжатся.