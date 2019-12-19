Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 19 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 19 декабря: в 1941 году освобождён город Таруса. В 1942 году белорусские партизаны заняли Бегомль, который удерживали до прихода красноармейцев в 1944 году.

В Тарусе Калужской области советские войска нанесли гитлеровцам очередной весьма чувствительный удар. Против тактики Красной армии оккупанты были бессильны и отступали, оставляя посёлок за посёлком.