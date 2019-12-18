Новокузнецк, Кемеровская область, 18 декабря, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Более полутонны кормов собрали жители города Новокузнецка Кемеровской области в помощь обществу защиты животных «Пёс и кот» в рамках благотворительного марафона «Доброполис».

Отдел по связям с общественностью кемеровского филиала СГК 500 кг корма собрали в Новокузнецке для бездомных животных

К проведению марафона, проходившего в течение месяца, присоединились энергетики новокузнецких предприятий Сибирской генерирующей компании (СГК), специалисты Регионального экологического центра, школьные и дошкольные образовательные учреждения города (детские сады №256, 101, 75, 91, 162, 41, 65, школы и лицеи №52, 76, 78, 48), Дом детского творчества №5, коммерческие и общественные организации, а также многие неравнодушные жители города.

Как сообщает отдел по связям с общественностью кемеровского филиала СГК, в ходе проведения благотворительного марафона «Доброполис» новокузнецким зоозащитникам, под опекой которых находится свыше 1000 собак и кошек, было передано более 500 килограммов кормов для животных.

Несмотря на завершение благотворительного марафона, добрые дела продолжаются. Оказать посильную помощь новокузнецким волонтёрам-зоозащитникам можно, обратившись по телефону 8−951−184−55−58 или через официальную страницу общества ВКонтакте https://vk.com/nvkzcotpes

«Кот и пёс» — новокузнецкая городская общественная организация по защите бездомных животных. Она существует исключительно на пожертвования граждан и нуждается в поддержке со стороны горожан, волонтёров и спонсоров.