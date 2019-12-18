Гатчина, Ленинградская область, 18 декабря, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Гатчинский городской суд Ленинградской области в среду, 18 декабря, арестовал на два месяца 46-летнего Андрея Бовта, которого обвинили в неоднократном изнасиловании собственной дочери и незаконном хранении оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

В полдень Андрея Бовта привезли в Гатчинский городской суд. Перед заседанием подозреваемый заявил, что он не виновен, и со всеми вменяемыми ему деяниями он не согласен. Также он считает, что его подставили в связи с его работой в спецслужбах, которая ничем не подтверждается.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу, и эта просьба была удовлетворена.

«Арестован по 16 февраля 2020 года», — зачитал решение судья.

Напомним, по версии следствия, сексуальному насилию со стороны отца девочка 2006 года рождения подвергалась с января 2012 года по сентябрь 2019 года. Как только мать ребенка узнала о произошедшем, она сообщила в полицию, несмотря на то, что муж угрожал жестоко с ней расправиться за это.