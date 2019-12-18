Жуковский район, Калужская область, 18 декабря, 2019, 13:51 — ИА Регнум. В деревне Глядово Жуковского района Калужской области ООО «Артемида» под видом строительства нагульных прудов самовольно осуществляло добычу полезных ископаемых с явным нарушением законодательства. Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации калужской межрайонной природоохранной прокуратуры.

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В результате обследования земельных участков прокуратурой выявлено наличие трех обводненных выемок глубиной от трёх до десяти метров, общий объем выемки песчано-гравийной породы составил более 45 тысяч кубических метров. Добыча недр осуществлялась в промышленных масштабах. Сумма причиненного материального ущерба составила более девяти миллионов рублей.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ — осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. Главе ООО «Артемида» грозит наказание вплоть до ареста на срок до шести месяцев.