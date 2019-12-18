Лондон, 18 декабря, 2019, 13:18 — ИА Регнум. В сети появился снимок прототипа рестайлингового Rolls-Royce Ghost на автовозе. Снимок размещён на сайте Motor1.

Motor1 Обновленный Rolls-Royce Ghost в камуфляже

Седан покрыт довольно большим количеством камуфляжа. Тем не менее можно разглядеть, что его внешность не сильно отличается от предыдущей версии модели. Однако в экстерьере авто есть некоторые новшества.

Так, автопроизводители снабдили новинку фирменной фальшрадиаторной решёткой с вертикальными рёбрами, которая теперь выглядит гораздо массивнее, видимо, большие радиаторные решетки являются трендом в нынешней автопромышленности. Кроме того, стоит отметить и большие отверстия для вентиляции мотора, которые гораздо больше, чем в предыдущей версии машины.

Ожидается, что в качестве агрегата у новинки будет 6,5-литровый мотор V12 с двойным турбонаддувом. Не исключено появление и полностью электрического мотора.

Напомним, по итогам октября текущего года в РФ значительно выросли продажи люксовых автомобилей британской компании Rolls-Royce. За отчётный период в России было реализовано 20 машин этого бренда, что на 14 единиц больше октября 2018 года.

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