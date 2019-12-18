Суздаль, Владимирская область, 18 декабря, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Оргкомитет Открытого российского фестиваля анимационного кино вместе со студией «Союзмультфильм» в третий раз проведут питчинг — конкурс анимационных проектов. Об этом сегодня сообщили организаторы мероприятия.

К участию приглашаются все желающие, вне зависимости от образования и опыта работы в кино. На конкурс принимаются проекты как многосерийных мультиков, так и авторских анимационных короткометражек. Для участия необходимо отправить в оргкомитет через форму на официальном сайте фестиваля текстовые и визуальные материалы (эскизы), отражающие суть будущего мультфильма.

В Суздаль для презентации своих задумок будет приглашено не более восьми авторов. Очная часть питчинга состоится в рамках юбилейного XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино, который пройдет с 11 по 16 марта 2020 года.

Победители конкурса будут приглашены для совместной разработки своих идей вместе с лучшими специалистами мультипликации и шанс реализовать свой проект в стенах легендарной студии «Союзмультфильм». Кроме того, узнать о новых, актуальных проектах и лично познакомится с перспективными авторами смогут представители и продюсеры крупнейших анимационных студий страны, традиционно принимающие участие в мероприятиях фестиваля.