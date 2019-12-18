Ярославль, 18 декабря, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля, не входящие в «Единую Россию», лишились так называемого «депутатского миллиона». Решение об этом принял муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Яросмлавля

Договоренность о «депутатском миллионе» была достигнута в предыдущем созыве муниципалитета между депутатским корпусом и мэрией. При этом оно было неформальным. Каждый депутат вносил предложения по решению проблем избирателей в бюджет города на сумму в миллион рублей. В основном они касались ремонтов в детских садах и школах, благоустройстве территорий. Эти поправки всегда принимались вне зависимости от партийной принадлежности. Мэрия также соглашалась с ними.

Такая практика позволяла депутатам отчитываться перед избирателями о своей работе, заявляя, что именно депутат сделал что-то для жителей, школ, детских садов.

В этом году при подготовке бюджета на 2020 год депутаты также подготовили поправки. При этом фракция «Единая Россия» подготовила поправки на 38 миллионов рублей (всего в муниципалитете 38 депутатов), хотя в фракции состоит только 30 человек.

При голосовании «Единая Россия» поддержала только поправки фракции и воздержалась от поддержки поправок КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Таким образом сумма расходов оказалась прежней, но авторами всех «благодеяний» стала исключительно «Единая Россия». Оппозиция обвинила партию в том, что она наказала избирателей КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

«Фракция «Единая Россия» выступила против направления денег на детские сады и школы. Эти поправки были согласованы с профильными департаментами. Это перетягивание одеяла идет во вред жителям Ярославля. Это разделение граждан по политическим мотивам», — сказала председатель фракции КПРФ Евгения Овод.

Депутаты-единороссы в защиту своей позиции заявили, что часть поправок оппозиции учтена в поправках «Единой России». Кроме того, поправки равномерно распределены по всему городу, в то время как депутаты-оппозиционеры учитывали интересы только своих избирательных округов. А председатель муниципалитета Артур Ефремов упрекнул оппозиционеров в том, что они не голосовали за бюджет.

«Нужно быть последовательными. Коллеги проголосовали против бюджета. Если мы не поддерживаем бюджет — каким образом можно говорит о поправках? Мы пришли к решению воздержаться от поддержки поправок других фракций. Мы не применяем термин «оппозиция». Фракция «Единая Россия» приняла на себя ответственность за принятие этого бюджета», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Фактически депутаты, не входящие в «Единую Россию» остались без возможности участвовать в распределении даже 1 млн рублей из городского бюджета, доходы и расходы которого составляют на 2020 год 20 миллиардов 305 млн рублей. Это лишает оппозицию контактов с руководителями муниципальных учреждений, так как у депутатов не осталось возможности решить какие-либо проблемы. Такой рычаг остался только у депутатов-единороссов.

Стоит отметить, что такую же тактику ранее применили депутаты Ярославской областной думы.