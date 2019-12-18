Мещовск, Калужская область, 18 декабря, 2019, 12:57 — ИА Регнум. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне власти Мещовска Калужской области предали забвению память погибших воинов, захороненных в братской могиле на территории муниципального образования. Об этом 18 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM и. о. старшего помощника прокурора Калужской области Диана Титарова.

Prokuror-kaluga.ru Военно-мемориальный объект Братская могила в Мещовске находится в ненадлежащем состоянии.

Проверкой установлено, что военно-мемориальный объект Братская могила в Мещовске находится в ненадлежащем состоянии. Деревянное ограждение наклонено, имеет признаки гниения, на скульптуре воина образовались трещины. Более 20 имен воинов, погибших при защите Отечества, не нанесены на мемориальную плиту воинского захоронения. Данные обстоятельства могут повлечь необратимый процесс разрушения свидетельств героического подвига, отметили в прокуратуре.

Также органом местного самоуправления не установлен сервитут на земельный участок, находящийся в частной собственности, через который осуществляется единственный подъезд к братской могиле. Знаков, указывающих на местонахождение братской могилы, на автомобильной дороге также не имеется. По результатам проверки главе администрации городского поселения «Город Мещовск» внесено представление, по итогам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, органом местного самоуправления инициировано проведение торгов на выполнение работ по ремонту военно-мемориального объекта.