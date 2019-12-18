Пермь, 18 декабря, 2019, 12:51 — ИА Регнум. В Пермской Арт-резиденции состоится открытие выставочного проекта «Карнавал», об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Карнавал»

На протяжении всего первого месяца нового 2020 года пространство галереи станет театрализованным. Проект подготовлен Пермским отделением Союза фотохудожников России совместно с фотоклубом «Пермь» с студией «Мамонт».

На экспозиции будут представлены авторские работы пермских фотохудожников. Выставка создана не только с эстетической целью, она также выполняет и обучающую функцию — посетители смогут разобраться в тонкой науке фотографии, понять как правильно выстраивается кадр.

«Особенность этой выставки — зоны фотографирования, которые расположены по всему залу. Зрители смогут ненадолго оказаться в Венеции под старинным фонарём, примерить венецианские маски. Покопаться в чемоданчиках в поисках желаемых авторских открыток. Заглянуть в тайную комнату в одной из «улиц» экспозиции, удивиться сюрпризам от фотохудожников», — отметили в пресс-службе Арт-резиденции.

Выставка начнет работу 25 декабря и продлится до 31 января 2020 года. На вернисаже гостей Арт-резиденции ждет развлекательная программа с конкурсами и призами. Вход свободный.