Чебоксары, 18 декабря, 2019, 12:32 — ИА Регнум. В Чувашии при столкновении трех автомобилей погибла женщина-водитель, ещё два человека ранены. Авария произошла сегодня, 18 декабря, в Канашском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф Авария в Канашском районе

По предварительным данным, 39-летняя жительница Канаша за рулем «Лады калины» при движении в сторону Чебоксар вышла на обгон. Водитель встречного «Рено-Меган» стал снижать скорость, и автомобиль вынесло на противоположную сторону дороги, где он столкнулся с «Калиной», которая, в свою очередь, врезалась в попутный «ГАЗ-3009».

В полиции отмечают, что на месте аварии погибла женщина, управлявшая «Ладой». Травмы получили водитель иномарки и его восьмилетняя пассажирка.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла 16 декабря на федеральной трассе в Чебоксарском районе. Участниками ДТП стали две фуры с полуприцепами и две иномарки, пострадали один взрослый и один ребёнок. Кроме того, 16 декабря в результате столкновения двух автомобилей погибли три женщины.

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