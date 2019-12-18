Санкт-Петербург, 18 декабря, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Пожар произошел после ДТП на внутреннем кольце КАД Санкт-Петербурга с участием иномарки и автобуса ПАЗ дорожных рабочих. Об этом сообщает 18 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ДТП на КАД Петербурга

По данным спасателей, ДТП произошло в среду в Красногвардейском районе на внутреннем кольце 35 км КАД. Столкнулись легковой Hyundai и автобус ПАЗ дорожных рабочих КАД.

«В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств, прибывшими пожарно-спасательными подразделениями пожар ликвидирован, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, несмотря на аварию, движение по кольцевой автодороге не перекрывалось.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в настоящее время транспортные средства находятся в полосе безопасности, ожидая эвакуации. В результате происшествия повреждены три пролета шумозащитных экранов.