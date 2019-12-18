Санкт-Петербург, 18 декабря, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Пляжи Финского залива и санатории Петербурга могут стать недоступными для горожан после транспортной реформы. Об этом новому вице-губернатору Максиму Соколову сообщила депутат Заксобрания от КПРФ Ирина Иванова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пляж «Ласковый» в Курортном районе Петербурга

Иванова сказала, что по выступлению Соколова уже поняла, что тот поддерживает транспортную реформу по массовой отмене маршруток, на которую жалуется множество горожан.

В связи с этим депутат решила обратить внимание нового члена правительства на Курортный район, где расположены санатории, дома отдыха и городские пляжи.

Иванова указала, что, согласно планам Смольного, там будут ликвидированы четыре маршрута, включая №417 и №305.

«Вместо них вводят два маршрута, которые не могут доехать в самые отдаленные участки по санаториям и по 15 пляжам. Протяженность Курортного района — 60 километров», — напомнила Иванова.

Максим Соколов поблагодарил ее «за подсказку».

«Я всё четко уловил и, конечно же, посмотрю. Безусловно, транспортная доступность социально важных объектов городского уровня — это приоритет в маршрутизации транспортной реформы», — сказал Соколов.