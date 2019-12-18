Пляжи и санатории Петербурга могут остаться без автобусов
Санкт-Петербург, 18 декабря, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Пляжи Финского залива и санатории Петербурга могут стать недоступными для горожан после транспортной реформы. Об этом новому вице-губернатору Максиму Соколову сообщила депутат Заксобрания от КПРФ Ирина Иванова, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иванова сказала, что по выступлению Соколова уже поняла, что тот поддерживает транспортную реформу по массовой отмене маршруток, на которую жалуется множество горожан.
В связи с этим депутат решила обратить внимание нового члена правительства на Курортный район, где расположены санатории, дома отдыха и городские пляжи.
Иванова указала, что, согласно планам Смольного, там будут ликвидированы четыре маршрута, включая №417 и №305.
«Вместо них вводят два маршрута, которые не могут доехать в самые отдаленные участки по санаториям и по 15 пляжам. Протяженность Курортного района — 60 километров», — напомнила Иванова.
Максим Соколов поблагодарил ее «за подсказку».
«Я всё четко уловил и, конечно же, посмотрю. Безусловно, транспортная доступность социально важных объектов городского уровня — это приоритет в маршрутизации транспортной реформы», — сказал Соколов.