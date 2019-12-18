Санкт-Петербург, 18 декабря, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Петербургский парламент утвердил экс-министра транспорта Максима Соколова на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Кандидатуру Соколова представил на заседании Законодательного собрания в среду, 18 декабря, губернатор города Александр Беглов.

За утверждение Соколова вице-губернатором проголосовал 41 депутат из 50.

Соколов будет отвечать за сферу инвестиций, транспортной инфраструктуры и туризма. Он будет курировать работу соответствующих комитетов: по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, по транспорту и по развитию туризма.