Санкт-Петербург, 18 декабря, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историком, бывшим преподавателем того же вуза Олегом Соколовым попало в список самых популярных тем, которые искали пользователи поисковой системы «Яндекс». Об этом сообщает 18 декабря аналитический отдел компании.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в зале суда

Наибольший всплеск поисковых запросов в Петербурге в уходящем году вызвал запуск новых станций метро Фрунзенского радиуса — «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар». Открытие станций долго откладывалось и произошло лишь в начале октября.

На второй позиции в топе — выборы губернатора Санкт-Петербурга, состоявшиеся 8 сентября 2019 года.

На третьей позиции — убийство аспирантки Анастасии Ещенко, случившееся в доме доцента Соколова в ночь на 8 ноября.

Две последние строчки ТОП-5 заняли участившиеся случаи заболевания корью и появление такси Bolt в Санкт-Петербурге.

Что касается мировой повестки, то десять самых популярных запросов в Яндексе были посвящены выборам на Украине, пожару в соборе Парижской Богоматери, митинги и протестное голосование в Москве, катастрофа Superjet 100 в «Шереметьеве», ажиотаж вокруг «Зоны 51», переход на цифровое телевидение, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, запуск Московских центральных диаметров и дело Ивана Голунова.