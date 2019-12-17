Калуга, 17 декабря, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Учащиеся старших классов калужской гимназии №19 приняли участие в заседании комитетов Городской думы Калуги в качестве слушателей. Ребята углубленно изучают предметы социально-гуманитарного цикла, поэтому в первую очередь их интересовала нормотворческая работа депутатов, а также вопросы организации деятельности Городской думы. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, председатели думских комитетов Марина Ставиская и Константин Сотсков ответили на вопросы школьников, рассказали об организации работы территориального общественного самоуправления и планах по благоустройству города.

Пресс-служба Городской думы Калуги Школьники ознакомились с работой Городской думы Калуги

В завершении встречи депутат Андрей Смоловик провёл для ребят экскурсию, показав рабочие места депутатов и зал, в котором проходят заседания Городской думы Калуги.

«Мы показали ребятам в реальном времени работу ведущих комитетов думы, провели их по кабинетам и залам, рассказали о непосредственной работе депутатского корпуса. Мне кажется, что это важная информация поможет школьникам лучше понять, как функционирует представительный орган нашего города», — поделился впечатлениями Андрей Смоловик.