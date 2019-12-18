В Липецкой области реконструировали дорожную развязку
Липецк, 18 декабря, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Дорожная развязка автодороги Липецк — Грязи — Песковатка на участке автодороги Новая Жизнь — Орёл — Тамбов в Липецком районе Липецкой области принята комиссией после реконструкции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 18 декабря.
Реконструкция участка проводилась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», контракт с подрядчиком заключили 29 мая 2019 года. Работы проведены на участке в 0,344 км — проезжую часть здесь расширили, установили новый светофор, ограждение, новые павильоны на остановках общественного транспорта, также построили пешеходные дорожки. Подрядчик дал на дорожное покрытие четырёхлетнюю гарантию.
В общей сложности в рамках нацпроекта в Липецкой области до конца 2019 года должно быть реконструировано 6,2 км автомобильных дорог.