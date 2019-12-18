Лебедянь, Липецкая область, 18 декабря, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Новый Дом культуры открыт в Покрово-Казацкой слободе Лебедянского района Липецкой области 17 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. В торжественной церемонии нового Дома культуры принял участие глава администрации Игорь Артамонов.

Пресс-служба администрации Липецкой области Новый Дом культуры в Лебедянском районе

«Мы хотим, чтобы люди не уезжали из села, и будем создавать в районах все условия для комфортной жизни. Наша задача — качественно улучшить жизнь во всех городах и сёлах региона», — отметил на открытии ДК Игорь Артамонов.

Новый Дом культуры возведён по типовому проекту: в здании предусмотрены зал на 200 мест, гримёрные, есть библиотека, помещения для кружков. Первыми в зале нового ДК выступили местные артисты, которые показали зрителям свои лучшие номера.