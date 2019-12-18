Санкт-Петербург, 18 декабря, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил городскому Законодательному собранию экс-министра транспорта России Максима Соколова в качестве канлидата на пост вице-губернатора, передает 18 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Соколов

Беглов отметил, что Соколов будет отвечать за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма, координировать работу комитетов по инвестициям, по транспорту, по развитию транспортной инфраструктуры и по развитию туризма.

«Максим Юрьевич — человек огромного опыта государственной деятельности, вы все его хорошо знаете, он многие годы работал на высоких постах в правительстве Петербурга, правительстве РФ, при его непосредственном участии были реализованы многие крупные проекты в нашем городе. Я не сомневаюсь, что Максим Юрьевич вольется в нашу команду, станет нашим соратником в решении задач, которые стоят перед Санкт-Петербургом», — сказал Беглов.

Губернатор отметил, что Петербург будет реализовывать множество крупных проектов в транспортной сфере и также должен максимально раскрыть свой потенциал как мировой туристический центр. Беглов уверен, что Соколов «придаст ускорение этой работе».

Напомним, после отставки с поста министра в 2018 году Максим Соколов занимал руководящие должности в группе «ЛСР» и входил в совет директоров ПАО «Аэрофлот».