Лебедянь, Липецкая область, 18 декабря, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Торжественное открытие нового моста состоялось в Лебедяни Липецкой области 16 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Участие в церемонии принял глава администрации региона Игорь Артамонов, сотни жителей города.

Пресс-служба администрации Липецкой области Открытие нового моста

«Всегда приятно открывать такие объекты, которые улучшают жизнь людей, делают её комфортнее. — Лебедянцев ждут и другие масштабные проекты. Сейчас мы подбираем площадку для строительства новой школы в городе, решаем вопрос о закупке новых пассажирских автобусов, также в районе вскоре появится новое футбольное поле», — отметил в ходе открытия Игорь Артамонов.

Старый Казённый мост в Лебедяни был построен в 1910 году, и на современные нагрузки он рассчитан не был. Несколько лет назад по нему запретили движение большегрузного транспорта, сам мост находился в аварийном состоянии — разрушались нижние опоры и деформационные швы, крошился бетон.

Новый мост построили за счёт федерального бюджета — на объект было выделено 280 млн рублей, при софинансировании региона, который добавил 42 млн рублей. Новый мост отвечает современным требованиям: он состоит из семи пролётов, его протяжённость — 410 метров, ширина проезжей части, на которой организовано двустороннее движение, — девять метров. Старый Казённый мост, который признан объектом культурного наследия, планируют отреставрировать и сделать полностью пешеходным.