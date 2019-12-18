Ярославль, 18 декабря, 2019, 10:09 — ИА Регнум. В Ярославской области планируется увеличить размеры дополнительных выплат губернатору, должностным лицам и депутатам на постоянной основе Ярославской областной думы. Проект закона об этом внес в областную думу исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Степаненко.

Duma.yar.ru Ярославская областная дума

Речь идет о «ежемесячном денежном поощрении», которые должностные лица и депутаты получают в составе своей зарплаты. Эта выплата зависит от «ежемесячного денежного вознаграждения», которое складывается из оклада и надбавок за особые условия работы.

Сейчас денежное поощрение губернатора составляет 1,2 от денежного вознаграждения. Согласно проекту закона, этот коэффициент увеличится до 1,32. Для должностных лиц (к которым относятся высшие чиновники и депутаты) коэффициенты составляют от 0,75 до 1,3. Сейчас его предлагают увеличить от 0,85 до 1,42.

Например, для депутата Ярославской областной думы на постоянной основе оклад составляет 14 400 рублей. Минимальная надбавка за особые условия составляет 1,6 от оклада — 23 040 рублей. Оклад и надбавка — это ежемесячное денежное вознаграждение — 37 440. От него рассчитывается ежемесячное денежное поощрение. Сейчас его минимальный размер 0,75 — 28 800 рублей. Проект закона предполагает, что оно составит минимум 0,85 — 31 824 рубля. Иначе говоря, депутат на постоянной основе, получающий минимальную зарплату 66 240 будет получать 69 264 рубля. Иначе говоря, повышение итоговой зарплаты составит минимум 4%.

Стоит отметить, что у разных чиновников и депутатов повышение будет разным — его установит указ губернатора.

Проект закона коснется губернатора Ярославской области, председателя правительства, его заместителей, заместителей губернатора, главу областной избирательной комиссии и секретаря, региональных уполномоченных, председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты, депутатов областной думы на постоянной основе, председателя облдумы, председателей комитетов, а также некоторых других высших должностных лиц.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие не повлечет за собой увеличение расходов областного бюджета. Это объясняется тем, что сам закон меняет лишь минимальные и максимальные коэффициенты, а их конкретные показатели будут установлены позже указами губернатора.