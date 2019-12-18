Дзержинский район, Калужская область, 18 декабря, 2019, 09:43 — ИА Регнум. До тысячи тонн куриной продукции в месяц составит объем нового цеха глубокой переработки для популярной сети ресторанов в АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская», который 17 декабря открылся в селе Льва Толстого Дзержинского района Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru До тысячи тонн куриной продукции в месяц составит объем нового цеха глубокой переработки

Куриная продукция, произведённая в новом цехе, будет поставляться в Калужскую, Московскую и ещё в ряд соседних областей. На предприятии создано 77 новых рабочих мест. Инвестиции в производство составили 200 млн рублей. Ввод новых мощностей позволит создать дополнительные рабочие места и нарастить налоговую базу.

Генеральный директор Группы «ПРОДО» Петр Илюхин отметил, что открытие цеха стало финальной стадией первого этапа модернизации и реконструкции. Новый цех, заявил представитель инвестора, станет вторым по объемам производства на территории Российской Федерации.