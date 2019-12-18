Иркутск, 18 декабря, 2019, 09:22 — ИА Регнум. К трагедии привело намерение рыбака проехать по льду реки Игирма в Иркутской области. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, лишь спустя несколько дней спасателям удалось обнаружить его автомобиль на дне, в 2,5 км от посёлка Новая Игирма Нижнеилимского района Приангарья.

38.mchs.gov.ru Водолазы подняли автомобиль с водителем, провалившийся под лёд реки Игирма

38.mchs.gov.ru Водолазы обнаружили и подняли автомобиль с водителем, провалившийся под лёд реки Игирма. Трагедия в Иркутской области

Участники поисковый операции заявили, что машина ушла под лёд вместе с водителем, который допустил выезд на лёд в неположенном месте, и что для пересечения реки не было необходимости выезжать на лед, поскольку в этом месте есть мост.

38.mchs.gov.ru Спасатели готовятся извлекать автомобиль, провалившийся под лёд реки Игирма

По оценке начальника поисково-спасательной службы ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Андрея Кармаданова, глубина реки, где в итоге был найден автомобиль вместе с телом водителя, составляла 17 метров. Для подъема на мосту был установлен кран.