Омск, 18 декабря, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Омске изъяли из продажи партию красной икры сомнительного происхождения. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в УМВД России по Омской области.

55.мвд.рф Контрафактная красная икра

Сообщение о нелегальной продаже икры в торговой точке поступило в полицию от омичей. Во время проверочной закупки полицейские приобрели 0,5 кг икры за 1550 рублей. Каких-либо документов на товар продавец не предъявил.

В итоге полиция изъяла 297 кг красной икры из торгового помещения на ул. 10 лет Октября. Были изъяты порядка 500 контейнеров различного объёма, электронные весы, маркировочная лента с почти тремя тысячами наклеек.

Предварительно установлено, что доставку икры в Омск организовал местный житель 1987 года рождения. По товарно-транспортной накладной поступившая из Новосибирска продукция была обозначена в качестве «мёда». В Омске товар планировали реализовать небольшими партиями, также икра предназначалась для отправки в другие регионы.

По данному факты было возбуждено административное производство. Материалы направлены в омское управление Россельхознадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, поддельную красную икру изъяли в Рязани.