Дзержинский район, Калужская область, 18 декабря, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Около 3,5 млрд рублей инвестировано в инновационный комплекс по производству шампиньонов в промышленном масштабе компании «Мастер Гриб», который накануне открылся в деревне Старки Дзержинского района Калужской области, сообщает 18 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Производственный комплекс площадью 50 тысяч кв. м построен с использованием европейских инновационных технологий

Мощность нового предприятия — 10 тысяч тонн грибов в год в первой очереди запуска, после второй очереди — 20 тысяч тонн. На полную проектную мощность планируется выйти в апреле 2020 года. Производственный комплекс площадью 50 тысяч кв. м построен с использованием европейских инновационных технологий. На предприятии будет создано около 500 рабочих мест. В настоящее время здесь уже трудятся более 300 местных жителей.

Продукция будет выпускаться под маркой «Шампиньоново». На российском рынке предприятие из Калужской области планирует занять не менее 15% от общего объема потребления шампиньонов в стране.