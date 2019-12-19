Мэр Москвы Сергей Собянин выступает 18 декабря с отчётом перед депутатами Московской городской думы. Депутаты подготовили главе города вопросы. Процедура выступления мэра Москвы не предполагает свободного общения с народными избранниками. Вместо этого каждой фракции предложили направить по три вопроса. Причём их утверждали заранее. Они будут заданы от имени органа законодательной власти, всего 15 вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

10:38 18.12.2019 Депутатам МГД не дадут свободно задавать вопросы Собянину Отчёт мэра столицы Сергея Собянина перед Московской городской думой не предполагает возможность свободно задавать вопросы со стороны депутатов.

10:45 18.12.2019 Московская городская дума. mos.ru

10:54 18.12.2019 Фракция КПРФ опубликовала в Telegram-канале вопросы, которые будут заданы Собянину. 1. Во время своего отчёта в 2016 г. вы согласились с предложением нашей фракции определить специальный регламент встреч с мэром и замами. К огромному сожалению, в городе есть недобросовестные чиновники, которые принимают порой невыгодные москвичам решения, убеждая вас их утверждать, а далее возникают очаги социальных возмущений. В целях предотвращения митингового недовольства, для мирного урегулирования острых конфликтов, для более эффективной работы чиновников, которые будут понимать, что на встрече с вами будут озвучены проблемы. В целях недопущения социального напряжения в городе необходимы такие встречи депутатов фракций с мэром и замами. Почему до сих пор не выполнено ваше поручение? И когда будет выполнено это ваше обещание? 2. Вопрос по реновации. Относительно данного мэром обещания в эфире одного из телеканалов о том, что дома будут не выше 14−16 этажей, а также вообще в целом обо всех проблемах, возникающих сейчас по всей Москве на публичных слушаниях по реновации. 3. Вопрос по здравоохранению, о закрытии больниц, объединении поликлиник, сокращении мед. персонала. Всё это, по сути, делает медицину недоступной.

10:59 18.12.2019 Председатель МГД призвал задавать Собянину только «судьбоносные вопросы» Во время отчёта мэра столицы Сергея Собянина перед Московской городской думой ему будут заданы судьбоносные для города вопросы. «Понимая изменившуюся политическую ситуацию, политическую палитру в Мосгордуме, мы идём на встречу депутатских объединений. Будьте конструктивными. Чтобы задать вопросы органам исполнительной власти или мэру, у нас есть ежедневные механизмы работы — письма, депутатские запросы. Мы считаем, что Московская городская дума должна задать стратегические, судьбоносные вопросы для всего города», — сказал Шапошников.

11:17 18.12.2019 Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Дарья Антонова ИА REGNUM

11:27 18.12.2019 Доклад мэра начнётся в 12:00

11:31 18.12.2019 В пресс-центре Московской городской думы идут последние приготовления перед отчётом мэра. Занимают места, раскрывают ноутбуки, считают чашки для кофе

11:37 18.12.2019 Отчёт мэра Москвы запланирован на два с половиной часа — с 12:00 до 14:30, следует из повестки заседания Мосгордумы.

11:38 18.12.2019 Мэр Москвы Собянин. Фото: Дарья Антонова

12:05 18.12.2019 Собянин начал доклад перед депутатами Мосгордумы

12:07 18.12.2019 «Уважаемые депутаты. Сегодняшний отчет проходит спустя три месяца после выборов депутатов нового созыва. Московский парламент стал более разнообразным и отражает широкий спектр взглядов и предпочтений москвичей. Это мое первое выступление перед думой нового созыва, поэтому постараюсь не только говорить о цифрах, но и о стратегии», — начал свой доклад Собянин.

12:11 18.12.2019 Здание Московской городской думы. Фото: Владимир Югасов

12:17 18.12.2019 В Москве работают около 5 миллионов граждан России из других регионов. Об этом 18 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время своего отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Собянин отметил, что пятая часть экономики России сосредоточена в столице. Поэтому от её развития и благополучия зависит ситуация во всей стране. «От нас во многом зависит экономическое развитие страны, мирное небо над головой. Помимо москвичей Москва даёт работу 5 млн жителям страны практически из всех регионов страны. Москва — это наша судьба и судьба наших детей, внуков и правнуков», — сказал Собянин. Читайте также: Собянин: в Москве работают 5 млн иногородних

12:22 18.12.2019 Слова Собянина о связи с Москвой депутаты Мосгордумы встретили неожиданно дружной овацией

12:25 18.12.2019 Депутаты Мосгордумы слушают выступление Сергея Собянина. 18.12.2019 . duma.mos.ru

12:40 18.12.2019 Перед московским властями стоит непростой выбор — принимать популярные решения или конфликтные, но которые идут на пользу Москве. Об этом 18 декабря заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Принимая законодательные и управленческие решения, мы несём огромную ответственность и за наш город, и за нашу страну. Но решения, которые мы принимаем, зачастую бывают спорными и конфликтными. И каждый раз мы делаем выбор, и порой непростой. Можно быть пассивным, заниматься имитацией бурной деятельности, заниматься популизмом, а можно работать на результат, принимая непопулярные решения, отдача от которых появится может не сегодня, а может — и не завтра», — сказал Собянин. Читайте также: Собянин объяснил депутатам МГД своё нежелание быть пассивным

12:44 18.12.2019 Программа реновации в Москве — инициатива не власти, а жителей столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Складывается впечатление, что программу реновации я придумал, мои помощники, что нам это зачем-то нужно. Полная чушь», — сказал Собянин. Подробности в материале: «Полная чушь» — Собянин прокомментировал слухи о своём интересе в реновации

12:45 18.12.2019 Новые дома по московской программе реновации. Дарья Антонова ИА REGNUM

12:50 18.12.2019 Со временем весь общественный транспорт Москвы может стать экологически чистым и работать на электрической тяге. Об этом 18 декабря заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Мы постараемся весь общественный транспорт перевести на электрическую тягу. Москва будет лидером среди городов в мире. Это сложнейшая задача и не только для нас, но и для производителей техники», — отметил Собянин. Подробности в материале: Весь общественный транспорт Москвы переведут на электродвигатели

12:51 18.12.2019 «Электробусы зарекомендовали себя намного лучше, чем троллейбусы с их рогами и проводами над головой», — сказал Собянин.

12:55 18.12.2019 Электробус KAMAZ-6282. Дарья Антонова ИА REGNUM

12:58 18.12.2019 Крупная промышленность должна остаться в Москве, поскольку она приносит пользу. Об этом 18 декабря заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Избавляться от крупной промышленности в Москве невыгодно и недальновидно. Нужно понимать, какую промышленность оставлять. Ту, которая заботится об экологии, на которой достойные зарплаты», — сказал Собянин. Читайте подробнее: Собянин: Москве нужна крупная промышленность

13:00 18.12.2019 Москва [Дарья Антонова] ИА REGNUM

13:02 18.12.2019 Основной экономической опорой Москвы является малый и средний бизнес. Об этом 18 декабря заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Наиболее устойчивая опора Москвы — малый и средний бизнес. Поддержка малого и среднего бизнеса представляется как раздача льгот и субсидий. Но не менее важно снимать административные барьеры», — сказал Собянин. Читайте подробнее: Собянин назвал малый бизнес главной опорой Москвы

13:05 18.12.2019 В Москве следует увеличить размер выплат за снос гаражей. Об этом 18 декабря заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вопрос о низком размере компенсации владельцам гаражей в Москве поставил депутат Степан Орлов. По его словам, на данный момент её размер составляет 150 тысяч рублей. Орлов предложил повысить её до 200 тысяч рублей Читайте также: Мэр Москвы поддержал идею увеличить компенсацию за снос гаражей

13:21 18.12.2019 Выступление Сергея Собянина в Мосгордуме 18 декабря. duma.mos.ru

13:27 18.12.2019 После отчёта мэра депутат Мосгордумы Николай Зубрилин (КПРФ) задал вопрос о редких встречах Собянина с представителями депутатского корпуса. «Во время своего отчёта в 2016 году вы согласились с предложением нашей фракции определить специальный регламент встреч с мэром и замами. В целях недопущения социального напряжения в городе необходимы такие встречи депутатов фракций с мэром и замами. Почему до сих пор не выполнено ваше поручение? И когда будет выполнено это ваше обещание?» — спросил Зубрилин. Подробности в материале: Собянин проведёт отдельную встречу с руководителями фракций Мосгордумы

13:29 18.12.2019 Вопрос от фракции КПРФ в Мосгордуме. 18.12.2019 . duma.mos.ru

13:34 18.12.2019 Средняя этажность домов, которые строят по программе реновации в Москве, составляет около 14 этажей. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Депутат Мосгордумы Елена Янчук (КПРФ) задала мэру Москвы вопрос относительно реновации, напомнив, что раньше он обещал, что дома, которые будут строить по этой программе, не окажутся больше 14 этажей. Подробности в материале: Реновация: Собянину напомнили его обещание по этажности домов

13:46 18.12.2019 Вопрос от фракции КПРФ в Мосгордуме (депутат Елена Янчук). 18.12.2019 . duma.mos.ru

13:57 18.12.2019 Оптимизация системы здравоохранения Москвы приносит пользу и персоналу медучреждений, и пациентам. Об этом 18 декабря сообщил мэр Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вопрос по оптимизации здравоохранения задал депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев (КПРФ). По его мнению, сокращение койкомест в медучреждениях негативно сказалось на возможности получить медицинскую помощь. Однако Собянин не согласился, отметив, что лечение в столице оказывают более оперативно, чем раньше, за счёт нового оборудования, которое было закуплено для больниц и поликлиник. «Если раньше пациент по полмесяца валялся в больнице, то сейчас эти же манипуляции делают за несколько дней», — сказал Собянин. Подробности в материале: Собянин объяснил оптимизацию медицины высокими зарплатами врачей

14:14 18.12.2019 Благоустройство каждого квартала Москвы — инициатива не власти, а жителей Москвы. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вопрос о целесообразности благоустройства столицы поставила депутат Наталия Метлина («Моя Москва»). Депутат поинтересовалась, насколько обоснованно проводить эти работы в нынешних масштабах. «Четыре или пять лет назад ехал по Тверской со всем сопровождением, ФСО и застрял в пробке. И подумал: ну что за мэр — проехать невозможно, все перекопал», — сказал Собянин. Об этом: Собянин застрял в пробке в Москве с сопровождением и ФСО

14:19 18.12.2019 Сергей Собянин в Мосгордуме 18 декабря 2019 г. duma.mos.ru

14:24 18.12.2019 Расходы на благоустройство Москвы сторицей возвращаются в бюджет города в виде поступления налогов от туризма. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «По поводу денег. Одна из самых больших претензий была в том, что мы тратим какие-то несусветные деньги на благоустройство. Но статья «Благоустройство» — это не плитка и не тротуары, туда входит практически всё жилищно-коммунальное хозяйство Москвы. Много тратим на это. Но я же говорил про туристическую отрасль и сколько она даёт бюджету. И произошло это за счёт изменения общественных пространств», — сказал Собянин. Читайте также: Собянин рассказал, как благоустройство Москвы приносит прибыль

14:29 18.12.2019 Противники мусорных полигонов и заводов по сжиганию твёрдых бытовых отходов (ТБО) только требуют ликвидировать эти объекты, но не в состоянии предложить альтернативу. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Меня забавляет, когда мне говорят: «В Московской области строятся мусоросжигательные заводы, они есть в Москве. Давайте их закроем! Ах, эти полигоны… Вы в Шиес, в тайгу собрались везти мусор, вы с ума сошли что ли?» — процитировал мэр Москвы позицию и заявления критиков. Об этом: Собянин высмеял противников МСЗ и защитников Шиеса

14:34 18.12.2019 После инцидентов с поставками в школы некачественного питания мэрия Москвы ужесточила контроль за этим процессом. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вопрос о контроле за качеством питания поставил депутат законодательного собрания столицы Евгений Бунимович («Яблоко»). В ответ мэр Москвы отметил, что сейчас к этому процессу есть немало нареканий, однако, когда он заступил на должность мэра, ситуация была ещё хуже. Об этом: «Разворовывалось и выбрасывалось» — Собянин о школьном питании

14:35 18.12.2019 Депутат Евгений Бунимович («Яблоко»). 18.12.2019 . duma.mos.ru

14:39 18.12.2019 В здании, где расположен кинотеатр «Соловей» в Москве, будет продолжен показ фильмов. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Так, отвечая на вопрос депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») относительно судьбы кинотеатра, мэр Москвы отметил, что к объекту существовал целый ряд нареканий. В первую очередь там далеко не всегда показывают авторское кино. «Там большинство фильмов — американские триллеры и блокбастеры вроде «Терминатора», — сказал мэр. Об этом: «Плакать не о чем» — Собянин о кинотеатре «Соловей»

14:42 18.12.2019 Депутат Сергей Митрохин («Яблоко»). 18.12.2019 . duma.mos.ru

14:54 18.12.2019 В массовых беспорядках, которые произошли летом в Москве, виноваты провокаторы. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вопрос о протестных акциях и реальных сроках для участников беспорядков задала депутат Мосгордумы Дарья Беседина («Яблоко»). Примечательно, что ей не было предоставлено слово, так как фракция «Яблоко» заявила и согласовала другие вопросы. В итоге Беседина прокричала свой вопрос мэру Москвы из зала без включённого микрофона. Подробности в материале: Собянин рассказал, кто виновен в массовых беспорядках в Москве

15:40 18.12.2019 Для детей с аллергией на молочную продукцию могут начать готовить специальную еду в детских садах. О необходимости такого эксперимент заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчета перед Московской городской думой 18 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, перед тем как начать подобный эксперимент, столичные власти пытались изучить опыт других стран. Однако сделать это не удалось по причине отсутствия такового. Читайте подробнее: Собянин предложил эксперимент по питанию для детей-аллергиков

16:46 18.12.2019 Питание в детских садах

17:46 18.12.2019 Отчёт мэра столицы Сергея Собянина перед Московской городской думой 18 декабря носил формальный характер. Об этом заявила депутат законодательного собрания столицы Дарья Беседина («Яблоко»), обращаясь к коллегам по парламенту, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Мы унизили себя как парламент. 15 вопросов на 45 депутатов. Отчёт длился всего несколько часов. Мы боимся разозлить его своими вопросами», — заявила депутат. Читайте также: Депутат заявила об самоунижении Мосгордумы на отчёте Собянина

17:59 18.12.2019 Депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) недоволен тем, как 18 декабря прошёл отчёт мэра Москвы Сергея Собянина перед законодательным собранием столицы. Об этом он лично сообщил во время выступления перед коллегами по городскому парламенту. По его словам, в новом созыве Мосгордумы рассматривалось два наиболее важных вопроса — бюджет столицы на 2020 год и плановый период, а также отчёт мэра Москвы. Однако оба раза депутаты шли на поводу у исполнительной власти, заявил Ступин. Подробности в материале: Депутат предложил распустить Мосгордуму после отчёта Собянина

18:05 18.12.2019 Сергей Собянин в Московской городской думе. Фото: Twitter.com/moscowcityduma

18:11 18.12.2019 Дарья Беседина. Фото: Duma.mos.ru

18:53 18.12.2019 Пресс-служба МГК КПРФ критично восприняла выступление Сергея Собянина в Мосгордуме. «Из выступления С.С. Собянина в Московской городской думе не видно, что он всерьёз вознамерился изменить курс», — говорится в комментарии московского отделения партии.

19:38 18.12.2019 Евгений Ступин [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

20:29 18.12.2019 В интернет-издании «Вологда-Поиск» после слов Сергея Собянина о средних зарплатах учительского состава в Москве подсчитали, что средняя зарплата российского учителя составляет сумму в три раза меньшую по сравнению с их коллегами из столицы. Издание ссылается на ноябрьские данные Росстата, согласно которым средняя зарплата учителей в России за год составила 40 тысяч 377 рублей.

20:34 18.12.2019 Формирование вопросов по время отчета мэра Москвы Сергея Собянина перед Мосгордумой по фракционному принципу несправедливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат законодательного собрания столицы Максим Круглов («Яблоко»). "Нам казалось, что каждому депутату стоит задать вопрос. У нас же выборы не по спискам. У нас каждый депутат избирается по округу, за его спиной огромное количество избирателей, и у округа каждого — масса проблем», — отметил Круглов. Подробности в материале: «Каждому стоило задать вопрос Собянину» — депутат Мосгордумы

22:04 18.12.2019 Максим Круглов [Duma.mos.ru]

07:43 Собянин: «Коллеги, ну давайте ничего не будем вывозить никуда и сжигать ничего не будем. Если вы дадите мне адресок двора, где живете, я с радостью оставлю в этом дворе этот мусор. Скажу ГБУ: «Не вывозите месяцок оттуда», ‑ и проблема решена. Чего вы хотите от меня?»

07:45 Собянин 2,5 часа отвечал на 15 вопросов депутатов, из которых были хорошие и не очень. «Обсудили поддержку малого и среднего бизнеса, развитие промышленного сектора, памятники культуры и даже московские протесты. О них очень хотела поговорить Дарья Беседина, депутат от «Яблока». Вопрос не внесли в регламент, но мадам Беседина выкрикнула его с места. Собянин, впрочем, отреагировал спокойно и предложил ей обратиться к провокаторам. А так и московские власти пообещали развивать транспортную систему, открыть десятки новых станций, построить Большую кольцевую линию и перевести весь транспорт на электротягу. В планах запустить программу по раздельному сбору отходов и завершить реновацию жилья, на которую планируют потратить еще 3 триллиона рублей. В общем, планы у Собянина грандиозные — сделать Москву лучшим городом на Земле. А у оппозиции, ну, тут лучше спросить саму оппозицию», — akitilop.

08:21 Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства. За принятие отчета проголосовали 27 депутатов, против — девять, воздержавшихся нет.

08:35 Сергей Собянин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

08:48 Председатель столичного парламента Алексей Шапошников: «Мы заслушали отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы. Предлагается принять решение: принять к сведению отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы, продолжить координацию действий Московской городской думы и правительства Москвы по решению вопросов, отмеченных в ежегодном отчете мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы».

08:59 Собянин сообщил, что в настоящее время обрабатывающая промышленность Москвы дает 14 процентов продукции страны, а на предприятиях города работает около 700 тысяч человек. При этом в начале 2000-х годов высказывались мнения о том, что московская промышленность не нужна и ее необходимо вынести за черту города.

09:12 По словам Собянина, общий объем инвестиций в экономику Москвы достиг в 2019 году 2,8 триллиона рублей. Он подчеркнул, что по сравнению с 2010 годом он вырос вдвое. Собянин обратил внимание, что рост фиксировался даже в самые сложные годы.

09:33 До конца 2019 г. Москву посетят 25 миллионов человек, что станет рекордным числом для России, — заявил Собянин. Он также добавил, что, предположительно, доходы отрасли достигнут одного триллиона рублей, из которых около 15 процентов поступит в виде налогов в городской бюджет.

10:06 Собянин: «Туристов могут привлечь строящиеся уникальные объекты — парк «Остров мечты» в Нагатинской пойме и парк аттракционов на ВДНХ».

10:08 Туристы на Красной площади. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

10:11 Мэра Москвы Сергея Собянина в первой очной встрече с избранной оппозицией Московской городской думы можно считать победителем. В этом нет никаких сомнений. Событие прошло словно шахматная партия, в которой пешки и лёгкие фигуры надежно защитили своего короля от шаха. А ответные выпады оказались столь чувствительными, что некоторые депутаты заговорили о полученном унижении и даже необходимости роспуска столичного парламента. Подробности в материале: Доклад унижения: как Собянин выступил в Мосгордуме

10:29 Мэр Москвы: «Мы должны сделать уютным и комфортным не только центр города, но и все районы Москвы, где проживает подавляющее большинство москвичей. Для этого мы с вами создали городскую программу «Мой район», которая подразумевает комплексное обустройство наших районов».

10:51 Сергей Собянин заявил о том, что Москва стала первым городом в России, в котором запустили систему каршеринга электромобилей. Он рассказал, что совместно Россетями создается целая система общедоступных зарядных сетей. Укладка тротуарнй плитки в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

11:01 В Москве планируется улучшить работу амбулаторного звена. В связи с этим было принято решение о комплексной реконструкции поликлиник. Также в планах правительства Москвы возведение 32 поликлиник в районах города. В общей сложности будет построено около миллиона квадратных метров площадей медицинских учреждений.

11:22 Мэр города рассказал, что в этом году более 40 процентов школьников старших классов сдали ЕГЭ на 220 баллов, при этом в 2010 году их было не более 15 процентов. И это несмотря на то, что контроль и сложность заданий увеличиваются. Сергей Собянин в Мосгордуме 18 декабря. duma.mos.ru.

12:01 Поликлиника в Москве. Фото: mos.ru.