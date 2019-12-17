Санкт-Петербург, 17 декабря, 2019, 20:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге всё готово для того, чтобы закрыть затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений. Это может понадобиться в связи с вероятным подъемом уровня воды в Неве 18 декабря, для предотвращения бедствия.

Dambaspb.ru Дамба в Финском заливе

«Губернатор Александр Беглов согласовал закрытие затворов в случае, если городу будет угрожать наводнение», — сообщили в Смольном вечером 17 декабря.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8−13 м/с, во второй половине дня местами порывы до 15−20 м/с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м/с.

Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.

С 9 часов утра 18 декабря все силы и средства оперативных служб будут приведены в режим функционирования «повышенная готовность».