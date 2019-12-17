Москва, 17 декабря, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вынужден мимикрировать под нациста, потому что по-другому на Украине нельзя, считает депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 17 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые герои современной Украины

«Проблема в самой Украине, — сказал Затулин. — В том, что вся эта героика нацизма и неонацизма, как короста, приросла к украинскому государству, и, развиваясь от простого к сложному, Украина пришла к такой ситуации, когда без Бандеры нет Украины. Если Украина останется унитарной со всей своей политической элитой, когда нужно делать поклоны Бандере, восстанавливать «невинно обиженного» нациста в МИД, то возникает вопрос — а в чём тогда мораль той самой Европы, которая говорит, что Украину надо поддержать? Европа выгораживает эту страну, эту власть, эту элиту. Это позор для Европы! Поэтому нацист Зеленский или не нацист, но он вынужден мимикрировать под нациста, потому что по-другому на этой Украине нельзя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в МИД Украины снова взяли на работу ранее уволенного оттуда за антисемитизм Василия Марущинца.