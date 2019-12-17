Москва, 17 декабря, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не может допустить мысли, что ему придётся поссориться с Западом, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Он уже вылавировал к нацизму. Прямо и открыто и безо всякого принуждения, — сказал Делягин. — Украина может существовать как экономический организм, как место, где людям есть что есть, только в хозяйственной интеграции с Россией. Но если Зеленский сделает это, он поссорится с Западом. Будучи человеком, сформировавшимся как личность за годы «незалежности», представить себе, что можно поссориться с большими белыми господами, он не может. Для него это недостижимо».

Напомним, что поводом для этого разговора стала новость о том, что освистанный за ультраправые взгляды украинский игрок испанской футбольной сборной Роман Зозуля нашёл поддержку в лице президента Украины Владимира Зеленского. Последний назвал Зозулю патриотом и написал, что пожимает ему руку.