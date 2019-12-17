Москва, 17 декабря, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Некоторые страны ПАСЕ настроены тянуть Россию в прошлое. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«В ПАСЕ есть представители ряда стран, которые, мне кажется, настроены на то, чтобы всех тянуть в прошлое», — заявил Володин.

В числе этих стран спикер Госдумы назвал страны Прибалтики, Польшу, Грузию и Украину.

«Они хотят жить за счет кого-то, а не сами строить свою экономику и обеспечивать сами себя. Украина хочет жить за счет транзита российского газа, Грузия — за счет поставок в Россию своего вина», — пояснил Володин.