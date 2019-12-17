Москва, 17 декабря, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

В ходе разговора лидеры двух стран обсуждали вопросы региональной повестки дня. Подробно была затронута ситуация в Ливии и Сирийской Арабской Республике.

Разговора состоялся по инициативе турецкой стороны.

Стоит отметить, что это уже второй за неделю звонок президента Турции Эрдогана российскому лидеру. В прошлый раз они также обсуждали Сирию и Ливию.