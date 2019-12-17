Москва, 17 декабря, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков готовит общественное мнение Украины к тому, что только он может погасить риск переворота и навести в стране порядок, считает общественный деятель Юрий Кот (Украина). Об этом он заявил 17 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя беспорядки у стен Верховной рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

«Здесь есть несколько гипотетических бенефициаров того, что происходит. Кто же позволил им (митингующим — прим. ИА REGNUM) вести себя так радикально? Господин Аваков своим подконтрольным радикалам говорит: «Действуйте, и с вами ничего не будет!», а с другой стороны говорит своим же полицейским: «Ничего с вами не произойдёт, а если кого-то скорая заберёт, то мы больничный оплатим». Вот мы видим спектакль попытки восхождения в премьерское кресло Авакова. Он готовит общественное мнение к тому, что он способен погасить этот риск переворота и встать над схваткой и навести порядок».

Иными словами, как подчеркнул Кот, Аваков формирует себе положительный образ, чтобы все поддержали его кандидатуру в качестве премьер-министра Украины.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе столкновений у стен Верховной рады Украины пострадали 17 сотрудников украинских правоохранительных органов. Кроме того, силовики задержали 26 правонарушителей.