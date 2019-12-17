Новокузнецк, Кемеровская область, 17 декабря, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Экологи, представители общественности, журналисты, а также новокузнецкие блогеры побывали на Кузнецкой ТЭЦ Сибирской генерирующей компании (СГК) в Кемеровской области. Как сообщает служба по связям с общественностью кемеровского филиала СГК, целью визита стало знакомство с тем, как современные технологии, которые применяются на станции, помогают снизить воздействие предприятия энергетики на окружающую среду.

Служба по связям с общественностью кемеровского филиала СГК Фото блогеры на Кузнецкой ТЭЦ

Представители СМИ, общественники и экологи посетили щит управления Кузнецкой ТЭЦ, а также котлотурбинное отделение электростанции, где расположены котлы с золоулавливающим оборудованием и системы приготовления угольной пыли.

В процессе очистки газов на Кузнецкой ТЭЦ происходит удержание до 98% твердых частиц, то есть они не попадают в атмосферу города. За последние годы была проведена реконструкция части котлоагрегатов с монтажом дымососов рециркуляции дымовых газов, что позволило на 30% снизить выбросы в атмосферу окислов азота.

В 2019 году Сибирская генерирующая компания направила на реализацию природоохранных проектов на Кузнецкой ТЭЦ, включающих ремонт и модернизацию золоулавливающего оборудования, 17 миллионов рублей. До 2024 года суммарный объем финансирования природоохранных проектов Кузнецкой ТЭЦ составит 121 миллион рублей.

Кузнецкая ТЭЦ СГК — один из трёх главных теплоисточников Новокузнецка. Предприятие обеспечивает теплом и горячей водой более трети жителей города. ТЭЦ является участником федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».