В России развернулась массовая дискуссия относительно продажи «снюсов» — табачных смесей. Потребление жевательного табака в последние годы стало модным среди подростков. В школах действуют разветвленные сети по реализации смесей ученикам. Продавцы и производители утверждают, что смеси являются безопасной заменой табакокурению. Медики говорят, что снюс гораздо опаснее обычных сигарет — смесь может «привести к выпадению зубов и заболеванию дёсен, онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов». За последние месяцы выросло количество инцидентов, связанных с употреблением снюсов школьниками. Дети и подростки поступают в больницы с сильной интоксикацией. Ряд политиков, чиновников и общественных деятелей требуют ограничить либо полностью запретить продажу жевательного табака в стране. В Госдуму внесен законопроект «о запрете торговли насваем, снюсом, сигаретами и прочими никотинсодержащими веществами».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Продажа табачных изделий

17:06 17.12.2019 Депутаты Госсовета Татарии разработали проект закона, который запрещает продажу бестабачной никотиносодержащей продукции, а также приборов, которые преобразуют никотиносодержащую жидкость в пар, гражданам до 18 лет. Читайте также: Снюс и дети: в Татарии планируют ввести ряд запретов и наказаний

17:08 17.12.2019 «В учебных заведениях появились целые сети по продаже и распространению вещества: юные снюс-дилеры закупают «шайбы» оптом, после чего распространяют с наценкой в школах». Читайте также: Снюс или жизнь: как убивают наших детей

17:09 17.12.2019 Прокуратуре Екатеринбурга предложили «создать уголовную практику» за торговлю никотиносодержащими смесями (снюсами) в учебных учреждениях города. Читайте также: На Урале могут ввести уголовное наказание за торговлю снюсами в школах

17:11 17.12.2019 Депутат Наталья Костенко («Единая Россия») предложила ввести наказание не только за приобщение несовершеннолетних к употреблению никотиносодержащей продукции, но и за ее распространение. Читайте также: В ГД предлагают штрафы за вовлечение детей в торговлю никотиновыми смесями

17:12 17.12.2019 В Кургане возбуждены три уголовных дела по фактам сбыта опасных для здоровья потребителей никотиновых смесей. Никотиновые смеси для рассасывания, так называемые снюсы, в расфасованном виде продавались в ряде магазинов Кургана. По факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Подробности: В Кургане возбуждены три уголовных дела по продаже снюсов

17:12 17.12.2019 В Самарской области за медицинской помощью уже обращались десять детей с признаками отравления никотиновыми смесями. Читайте также: Депутаты Самарской губернской думы предложили запретить продажу снюса

17:16 17.12.2019 Антитабачное законодательство пойдет по пути защиты несовершеннолетних от никотинсодержащей продукции, заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе брифинга. Он обратил внимание на звучащие призывы запретить никотиносодержащую продукцию, однако такой закон не может быть принят. Читайте также: Госдума не запретит никотинсодержащую продукцию

17:23 17.12.2019 Законопроект о запрете снюса и производных внес в Госдуму депутат Марат Бариев («Единая Россия»). Он предлагает восполнить законодательный пробел и распространить запрет на «любые сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его производные». Читайте также: Законопроект о запрете всех никотиновых смесей внесен в Госдуму

17:23 17.12.2019 Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко («Единая Россия») внесла на рассмотрение комитета Госдумы по охране здоровья законопроект об административном наказании за вовлечение несовершеннолетних граждан в распространение снюса и никотинсодержащих сладостей. Она предлагает запретить дистанционную продажу любой никотинсодержащей продукции несовершеннолетним гражданами. По словам Костенко, именно дети чаще всего приобретают такую продукцию, а затем распространяют ее среди своих сверстников. Читайте также: В ГД предлагают штрафы за вовлечение детей в торговлю никотиновыми смесями

17:25 17.12.2019 Законопроект о полном запрете торговли насваем, снюсом, сигаретами и прочими никотинсодержащими веществами внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя. «Запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией», — говорится в тексте поправок. Читайте также: Законопроект о полном запрете табака, снюса и вейпов внесен в Госдуму

17:30 17.12.2019 Курганские родители отметили, что их дети употребляют некий жевательный табак, после которого школьники ведут себя неадекватно. Специалисты утверждают, что в сосательных и жевательных смесях содержится никотина в разы больше, чем в сигаретах. Но при этом данные смеси свободно распространяются в розничной торговле, так как не попадают под действие законов. Подробности: В Курганской области активно борются со снюсами и пэками

17:37 17.12.2019 Молодёжный парламент Калужской области предложил установить на территории региона полный запрет на продажу жевательных смесей и нюхательного табака, содержащих никотин или его производные. Проект направлен в Законодательное собрание области в качестве законодательной инициативы. Депутаты намерены рассмотреть его на сессии 26 декабря 2019 года. Документ предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — в размере 50 тыс. рублей и на юридических лиц — в размере одного млн рублей. Одновременно министерству здравоохранения области поручено оперативно разработать памятку о вреде снюса.

17:39 17.12.2019 Инициативу о полном запрете продажи несовершеннолетним никотинсодержащих смесей — так называемых снюсов — направил в Законодательное собрание Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев. Также на территории Кубани запланировано проведение рейдов рядом с социальными учреждениями, школами, спортклубами по выявлению торговли смесями. Подробности в материале: На Кубани намерены полностью запретить продажу снюсов несовершеннолетним

17:55 17.12.2019 Жевательный табак — снюс получает все большее распространение среди калужских подростков. К тому же использование снюса в молодёжной среде считается не только безопасным, но и модным, считает член молодёжного парламента Калужской области Татьяна Рукавишникова. Читайте также: Калужская молодёжь не осознаёт вред от модного снюса — мнение

18:04 17.12.2019 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Источник: Government.ru

18:11 17.12.2019 Заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов сообщил в своём паблике о работе с предприятиями торговли, которые добровольно отказываются от реализации снюсов. [[[quote-0]]] 18:56 17.12.2019 Никотин — яд! Советский плакат 19:12 17.12.2019 https://www.facebook.com/radiyhabirov/posts/789877894862117 19:59 17.12.2019 Не курить. Советский плакат 20:44 17.12.2019 Советский плакат 22:18 17.12.2019 В Краснодарском крае планируют полностью запретить снюсы и никотиновые жевательные смеси. Читайте также: Депутаты Краснодарского края выступили с инициативой запрета продажи снюсов 07:20 18.12.2019 В первом полугодии 2019 года таможенными органами Северо-Западного таможенного управления России было возбуждено несколько уголовных дел по фактам контрабанды табачных изделий в крупном размере. Предметами контрабанды в 16 случаях являлись сигареты, в двух случаях — «снюс» (нюхательный табак), в четырех случаях — табак для кальянов. 07:41 18.12.2019 Мэр Иркутска Дмитрий Бердников выйдет с законодательной инициативой о запрете продажи снюса — табачного продукта, жевательного табака. Решение об этом было принято на совещании, в котором приняли участие представители родительских комитетов, руководители учебных заведений, тренеры спортивных секций, правоохранительные органы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. 07:42 18.12.2019 В Иркутске прошел рейд по контрольной закупке никотиносодержащих веществ несовершеннолетними, сообщает пресс-служба администрации города. Участники рейда проверили шесть торговых точек по продаже табачных изделий в крупных торговых центрах. В одном из объектов никотиносодержащие вещества продали несовершеннолетним. Кроме того, на изделиях отсутствовала необходимая документация. Полицией был составлен протокол о нарушении. 08:10 18.12.2019 Мэр Иркутска Дмитрий Бердников. admirk.ru 08:51 18.12.2019 Жевательный табак фигурировал в скандальной истории вокруг детского лагеря «Ракета» в Ленинградской области, где отдыхали дети из Санкт-Петербурга. Там были зафиксированы неоднократные случаи совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних со стороны других школьников и множество разнообразных нарушений. «Едва подойдя к воротам «Ракеты», застали там женщину, приехавшую забрать своего сына. Причины мама объяснила очень просто: «Да он у меня тут ни одну ночь толком не спал — орут и «на головах» ходят сутки напролет! Что это за отдых? Курят еще, смеси какие-то продают…» — сообщали в июне 2019 года в аппарате детского омбудсмена Санкт-Петербурга. — Под «смесями», скорее всего, имелся в виду жевательный табак, который действительно изымался сотрудниками «Ракеты». Читайте также: СКР проверит сексуальные «утехи» школьников в детском лагере в Ленобласти 09:08 18.12.2019 Практически в каждой школе Улан-Удэ зафиксировано употребление жевательных смесей — снюсов. Об этом заявили депутаты городского совета на заседании, посвящённом проблеме. В основном употребляют их школьники от десяти до четырнадцати лет. При этом среди старшеклассников подобной «моды» нет, но при этим они покупают снюсы и перепродают их младшим ученикам. Психолог Республиканского наркодиспансера Лариса Сансанова добавила, что за год к ним обратилось десять семей с проблемой привыкания ребёнка к подобным веществам. Подробнее: Дети почти во всех школах Улан-Удэ употребляют снюсы 09:14 18.12.2019 Тему опасности для детей разного рода никотиновых смесей подняла уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова на заседании Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка. По ее словам, так называемые «никпэки» являются товарами свободного обращения, в отличие от насвая и снюса, которые запрещены к продаже несовершеннолетним согласно КоАП. Детские омбудсмены Северо-Запада считают, что изменения в части запрета продажи бестабачных никотинсодержащих смесей должны найти свое отражение в новом КоАПе РФ, который сейчас разрабатывается. 09:15 18.12.2019 Детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова на заседании Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка. spbdeti.org 09:16 18.12.2019 В Республике Алтай будут организованы рейды по магазинам для выявления фактов продажи жевательных смесей — снюсов. С такой инициативой обратился глава региона Олег Хорохордин к руководителю Управления Роспотребнадзора Леониду Щучинову. По итогам рейдов будет составлен рейтинг торговых предприятий, торгующих этим товаром. С их владельцами будет проведена разъяснительная работа. Читайте подробнее: Рейды против снюса начнутся на Алтае 09:26 18.12.2019 Глава Республики Алтай Олег Хорохордин. altai-republic.ru 10:39 18.12.2019 Росздравнадзор борется с «аптечной наркоманией» в Ростовской области. О том, что на Дону орудуют «чёрные фармацевты», говорят статистические данные. Так, с начала 2019 года за свободную продажу запрещённых препаратов закрыто 50 аптек. Подробности в материале: В Ростовской области процветает «аптечная наркомания» 10:57 18.12.2019 В «Единой России» предложили «четыре удара» по никотиновым пэкам. Прежде всего предлагается запретить продажу никотиновых смесей несовершеннолетним, а также запретить продажу таких смесей по интернету. По мнению депутата Госдумы Ольги Баталиной («Единая Россия»), должны быть предъявлены требования к никотиновому пэку на основании технических регламентов в части ограничения по содержанию никотина: отдельные продукты могут содержать и 75 и 90 мг. Об этом: «Единая Россия» определилась с направлениями ударов по никотиновым пэкам 11:18 18.12.2019 Депутат Госдумы Ольга Баталина. Дарья Антонова ИА REGNUM 11:31 18.12.2019 Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский дал поручение управлению образования города провести ревизию специализированных магазинов табакосодержащих изделий, которые могут быть расположены в радиусе 500 метров от учебных заведений города. Читайте также: Чиновники Калуги включатся в борьбу с продажами снюса 11:33 18.12.2019 Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский призвал к борьбе со снюсом в школах. По его словам, эта опасность распространилась как чума. https://www.instagram.com/tv/B594Qk8I9Oz/ 11:34 18.12.2019 Сергей Боярский. Дарья Драй ИА REGNUM 12:01 18.12.2019 85% посетителей самарского сайта 63.ru выступили за полный запрет продажи жевательного табака (снюса) несовершеннолетним. Против такого решения, «ведь запрет порождает больший интерес», высказались 5% участников опроса. Еще 9% считают, что запрет ни на что не повлияет. Напомним, в Самарской области предлагают ввести ограничения для продажи снюса несовершеннолетним. С такой инициативой выступили представители региональной прокуратуры. В последнее время в больницы Самарской области поступили 10 детей с признаками химического отравления этими веществами. 12:05 18.12.2019 Магазин по продаже снюсов. Цитата страницы ОНФ Рязанской области (vk.comonf62) 12:11 18.12.2019 Депутаты Законодательного собрания Ростовской области намерены запретить продажу снюсов. «Помимо продаваемых незаконно лекарств в аптеках, есть и другие угрозы. Это вейпы, электронные системы доставки никотина, снюс. Считается, что в них нет ничего серьёзного, но зависимость от этих средств возникает сразу. Потому что это первичное звено, а именно: вещества, в которых содержится синтетический никотин. В феврале мы намерены обратиться в Госдуму и правительство РФ с инициативой по ужесточению ответственности продавцов за продажу снюса несовершеннолетним», — отметила депутат Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Об этом: Депутаты Ростовской области хотят запретить продажу снюсов 12:15 18.12.2019 Депутат Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина (в центре). zsro.ru 12:17 18.12.2019 Во Владивостоке подросток оказался в больнице после одновременного употребления снюса и энергетического напитка. Как сообщает управление МВД России по Приморскому краю, 13 декабря бригадой скорой помощи был доставлен 15-летний юноша с диагнозом «острое отравление никотином». «Несовершеннолетний, находясь на улице Успенского, употребил продукт, содержащий синтетический никотин, и запил его энергетиком. После этого школьник почувствовал себя плохо и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка. Установлено, что пастилки и энергетический напиток несовершеннолетний приобрел в магазине», — сообщили в полиции. После оказания медпомощи школьник вернулся к учебе. С подростком и его родителями проведены профилактические беседы. В полиции Приморского края подчеркнули: употребление снюса вызывает отравление у ребенка и может привести к смерти. 12:20 18.12.2019 Продукт, содержащий синтетический никотин. 25.мвд.рф 12:29 18.12.2019 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить все дурманящие вещества. «Давайте одним законом запретим все дурманящие вещества», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы. Он считает необходимым оперативно и радикально отреагировать на ситуацию с употреблением никотинсодержащих смесей детьми. 13:05 18.12.2019 Владимир Жириновский. Дарья Антонова ИА REGNUM 13:12 18.12.2019 Правительство Ставрополья разработало законопроект о запрете продажи никотиносодержащих смесей на территории региона. Документ направлен на рассмотрение в краевой парламент. При этом власти Ставрополья намерены внести аналогичную законодательную инициативу для рассмотрения и на федеральном уровне. Читайте подробнее: Лозунги не работают: власти Ставрополья намерены запретить продажу снюсов 13:20 18.12.2019 Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. gubernator.stavkray.ru 13:26 18.12.2019 [[[quote-1]]] Подробности в материале: В Ульяновской области запретят продажу снюса детям

13:48 18.12.2019 Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Скриншот facebook. commorozovsi

14:47 18.12.2019 Министерство здравоохранения Оренбургской области на своем сайте подробно разъясняет, чем опасны снюсы, особенно для подростков. В регионе за медицинской помощью в связи с подозрением на употребление снюсов обращались несовершеннолетние Бугурусланского района, городов Бугуруслана и Оренбурга. Подростки были госпитализированы в различные отделения с острой интоксикацией. https://twitter.com/M4S8pju3B9GEDMk/status/1207230230722752512

15:40 18.12.2019 18 декабря в Краснодарском крае состоялась внеочередная сессия местного законодательного собрания, на которой депутаты рассмотрели законопроект «Об ограничении на территории Краснодарского края розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и о внесении изменений в Закон Краснодарского края Об административных правонарушениях», предусматривающий запрет на продажу ряда никотиносодержащих веществ несовершеннолетним, в том числе снюсов и вейпов. Парламентарии проголосовали за законопроект единогласно, он был принят в первом и окончательном чтении. Теперь документ направят на подпись губернатору.

15:58 18.12.2019 Запрет на продажу снюсов через интернет не решает проблему в целом и является лишь полумерой. Об этом заявил лидер «Сильной России» Антон Цветков, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Полумерами с наркотиками и подобной заразой бороться нельзя. Полумеры это основная причина поражения общества и государства перед наркомафией», — сказал Цветков. Об этом: Нужен полный запрет на продажу снюсов — эксперт

16:45 18.12.2019 Антон Цветков. Фото: antontsvetkov.ru

17:35 18.12.2019 Как сообщает РЕН ТВ, в московской школе ученик отравился снюсом. Отмечается, что школьник употребил никотиновую смесь, находясь в школе, после чего был доставлен в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

18:29 18.12.2019 Ряд общественных организаций призвали владельцев торговых точек, торгующих снюсом, добровольно отказаться от продажи никотиносодержащих смесей. Об этом говорится в заявлении организации «Сильная Россия», которая распространяется в регионах РФ. В тексте листовки выражается сочувствие мелкому бизнесу из-за высокого уровня налогов, проверок и дороговизны кредитов, однако подчёркиватся, что зарабатывать на вреде здоровью детей и молодёжи является преступлением.

18:57 18.12.2019 Скорая медицинская помощь [Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна]

19:03 18.12.2019 Из чего состоит снюс [cgon.rospotrebnadzor.ru]

19:29 18.12.2019 В пресс-службе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера сообщили о принятии местными парламентариями закона о полном запрете продаж бестабачных никотиносодержащих смесей в Оренбуржье с 20 февраля 2020 года.

20:17 18.12.2019 Заседание заксобрания Оренбургской области. 18.12.2019 г. [Пресс-служба правительства Оренбургской области]

20:34 18.12.2019 Костромской «Совет отцов» предлагает припугнуть школьников. «Нужно пустить информацию по школам, что в медкабинетах собираются брать мазок для анализа на никотин, тогда дети побоятся употреблять снюсы», — сказал глава организации Сергей Кириллов. Об этом: В Костроме начали борьбу со снюсами

22:03 18.12.2019 Снюс под запретом [cgon.rospotrebnadzor.ru]

04:36 Прокурор Магаданской области Олег Седельников внёс в областную Думу законопроект, направленный на ограничение розничной продажи бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин. Читайте также: Прокурор Колымы хочет запретить снюс

07:16 Школьный класс. Дарья Антонова © ИА REGNUM

07:59 Cнюс, или сосательный табак, запретили в России в декабре 2015 года поправками к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». За оптовую и розничную продажу снюса предусмотрена административная ответственность: штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Для граждан — от 7 до 12 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 7 до 12 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 60 тысяч рублей.

08:31 После того, как в России запретили продавать сосательный табак, снюс стали производить в виде жевательного табака и даже леденцов, которые сейчас можно купить в табачных киосках, магазинах и супермаркетах. Стоимость упаковки в Приангарье— от 250 рублей.

08:45 Полицейский рейд по торговым точкам, где продают алкоголь и табак.

08:46 Заместитель председателя Думы Иркутска Евгений Стекачев: «Надо понять одно: снюс уже был запрещен к употреблению в 2015 году, и распространять популистское мнение о том, что его надо запрещать сейчас, — уже бессмысленно. Речь идет об употреблении подростками так называемого жевательного табака. Это тот же самый снюс, который продолжают ввозить, но под другим названием. В Государственную думу внесен законопроект о запрете распространения аналогов снюса и подобных веществ. Но мы должны начать действовать уже сейчас, не дожидаясь принятия окончательного решения, чтобы к профилактической работе подключились все неравнодушные: родители, школы, общественные и спортивные организации, медицинские учреждения. Необходимо провести переговоры с предпринимателями, реализующими табачные изделия. Как показывает практика, предпринимательское сообщество всегда идет на контакт, если дело касается охраны здоровья детей». irk.ru

08:58 Иркутские журналисты говорят, что в их регионе наиболее популярен снюс среди школьников 7−11 классов. «Несколько недель назад родители забили тревогу: в сети и родительских группах появилась информация о случаях отравления школьников в Иркутске этим веществом. Страх за своих детей возрос, когда в Новосибирске умер 13-летний подросток, как считают его родители, именно после употребления снюса». irk.ru

09:05 Проверки торговых точек, где реализуются снюс и другие некурительные табачные смеси в Махачкале. mkala.ru.

09:26 В Центре профилактики наркомании сообщили IRK.ru, что за последние полтора месяца на телефон доверия позвонили более 20 человек — родители и дети. Взрослые рассказали о распространении снюса в школах, где учатся их дети. А 12−13-летние школьники поделились, что в их классе сверстники употребляют это вещество. Один ребенок девяти лет спросил, что такое снюс и чем он опасен. В декабре уже зафиксировано несколько звонков от обеспокоенных родителей.

09:48 Согласно ответу департамента образования администрации Иркутска на запрос IRK.ru, среди школьников города официально зарегистрировано два случая отравления никотиносодержащими леденцами. Кроме этого, в адрес ведомства поступили обращения от родителей СОШ № 55 и гимназии № 2 о распространении среди учащихся снюса.

09:50 Прилавок со снюсом. 09.мвд.рф

10:03 Никотиносодержащие смеси или снюсы стали весьма популярными среди школьников Горно-Алтайска. В качестве меры борьбы с этим явлением на заседании Общественного совета при управлении Роспотребнадзора принято обращение к предпринимателям. В нём чиновники призвали отказаться от продажи опасных смесей. «Считаем получение прибыли за счет подрыва здоровья наших детей преступлением и призываем всех предпринимателей и юридических лиц, занимающихся оборотом снюсов, снять их с реализации, не подвергать риску жизнь и здоровье нашего будущего! Помните, среди тех, кого вы губите, могут быть и ваши дети!» — говорится в обращении. Читайте также: Предпринимателей на Алтае призвали прекратить травить детей

10:21 В Краснодарском крае ограничат розничную продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции — так называемых снюсов. Соответствующий законопроект принят депутатами Законодательного собрания Краснодарского края 18 декабря. Новый документ вводит на территории Краснодарского края запрет на розничную продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина в организм. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, налагаемого на граждан, в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей. Подробности в материале: На Кубани законодательно ввели запрет на продажу снюса несовершеннолетним

10:44 Руководитель управления образования Иркутского района Роман Зарипов: «В школах Иркутского района также были выявлены факты употребления снюса учащимися. Недавно разбирали эту проблему на комиссии по делам несовершеннолетних района. Активно работаем с торговыми предприятиями, чтобы они не продавали никотиносодержащие смеси вблизи школ, разъясняем им, что это табак и продавать его надо согласно закону. Провели собрания с родителями по школам и муниципальным образованиям в рамках межведомственного взаимодействия со всеми структурами профилактики по наркомании». irk.ru.

10:45 Торговая точка, продающая снюсы. мвд.рф.jpeg

10:58 Представитель клуба активных родителей «Каркуша» в Иркутске Анна Кустенко: «Мы беседовали и с детьми. И, что самое страшное, даже школьники начальных классов в курсе, что это за вещество. Они не знают название, но могут рассказать, как оно выглядит и что его надо закладывать под губу и даже сколько времени держать во рту. Такой пример им подают старшеклассники. Зафиксированы случаи, когда подростки перепродают детям младшего возраста жевательные пластинки за 100−150 рублей за штуку». irk.ru

11:08 Никотиновая смесь на прилавке магазина. 30.мвд.рф.jpg

11:29 В Оренбургской области продавцы снюсов будут платить многотысячные штрафы. Они вступают в силу 1 февраля, сообщает пресс-служба областного Заксобрания. Штрафы будут платить граждане и юридические лица. Фирмы будут штрафовать на суммы до 40 тыс. рублей, а должностных лиц — до 30 тыс. За повторное нарушение юрлица заплатят уже 100 тыс. рублей. Об этом: В Оренбуржье торговцам снюсами грозят многотысячные штрафы

12:16 В Пермском крае могут запретить продавать снюсы несовершеннолетним. Проект закона готовит министерство территориальной безопасности, сообщает его пресс-служба. Поводом для такого шага стали участившиеся сообщения о такой продаже. Родители встревожены тем, что детям продают такую продукцию под видом «жевательного табака». Подробности в материале: В Прикамье намерены запретить продажу снюсов несовершеннолетним

12:56 В Иркутской области есть школы, которые открыто говорят о повсеместном увлечении детьми снюсом. Например, СОШ № 69. Родители учащихся рассказали irk.ru, что директор на собрании называл количество детей, которые, как выяснилось, принимали снюс. Сейчас в учебном заведении проходят профилактические мероприятия и с детьми регулярно беседуют.