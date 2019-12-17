Московская область — лидер по числу победителей Олимпиады НТИ.Junior
Москва, 17 декабря, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Итоги первой Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ. Junior (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») подведены в Москве 17 декабря.
Победителями стала 61 команда — 221 участник. Наибольшее количество победителей — в Московской области (21), Санкт-Петербурге (19) и Удмуртской Республике (16), рассказал журналистам заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.
Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior в 2019—2020 учебном году впервые проводилась Кружковым движением НТИ в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией».
Заключительные туры прошли с 23 ноября по 15 декабря в 16 городах России: в Королёве Московской области, Иркутске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Волгограде, Якутске и Ярославле, Казани, Великом Новгороде, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.
Школьники-финалисты состязались по пяти направлениям. В треке «Технологии для человека» командам предстояло при помощи датчиков считать параметры человека и на основе полученных данных запрограммировать робота. Участники направления «Технологии для виртуального мира» создавали «виртуальную личность» с индивидуальными особенностями — полом, возрастом, словарем, биографией, внешними данными и т.д.
В финале по «Технологиям для космоса» команды должны были осуществить сборку контейнера полезной нагрузки спутника-кубсата и запрограммировать электронику для поддержания жизни «биовещества». Авторы заданий по «Технологиям для среды обитания» предложили школьникам разработать «умный пешеходный переход», управляющий транспортным потоком, а в треке «Технологии для мира роботов» — сконструировать устройство автоматического захвата для перемещения грузов с помощью дрона.
Как сообщил лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрий Земцов, победители-семиклассники смогут попасть в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ для 8−11 классов, пройдя всего один отборочный этап — победа в ней дает 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов. Все победители юниорского трека также получат приглашения на форум «Россия — страна возможностей», который пройдет в 2020 году, и образовательные мероприятия Кружкового движения.