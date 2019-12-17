Женева, Швейцария, 17 декабря, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова вернуть миллион беженцев на север Сирии «в очень короткие сроки», 17 декабря передает агентство Reuters.

Voice of America Лагерь сирийских беженцев

«Если мы сможем реализовать проекты, о которых я говорил на Генеральной Ассамблее ООН, я думаю, что переселение может легко достичь миллиона человек в очень короткие сроки» , — заявил Эрдоган на Глобальном форуме по беженцам в Женеве.

Эрдоган отметил, что за девять лет Турция потратила на содержание беженцев из Сирии $40 млрд, и призвал Евросоюз выделить средства на беженцев, «как было обещано».

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