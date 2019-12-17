Обнинск, Калужская область, 17 декабря, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные лекарства у жительницы Обнинска Калужской области украли более 780 тысяч рублей. Об этом 17 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Мошенник выманил у пенсионерки 780 тыс. рублей

В дежурную часть отдела полиции в Обнинске с заявлением о совершенном в отношении неё преступлении обратилась местная жительница 1954 года рождения. Со слов потерпевшей, на её мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что женщине положена денежная компенсация за ранее приобретённые лекарства, объяснив это тем, что препараты оказались некачественными. Также звонивший заявил, что для получения выплаты необходимо оплатить ряд услуг. Потерпевшая обещала подумать над предложением. Спустя некоторое время женщина сама позвонила по номеру телефона, с которого ей ранее звонил «доброжелатель», и сказала, что согласна получить выплату и оплатить проценты. В последующем на мобильный телефон пенсионерки начали поступать звонки от неизвестных, которые сообщили, что необходимо застраховать выплату, оплатить доставку и прочие услуги. В период с 14 октября по 28 ноября 2019 года жительница Обнинска перевела на банковские счета, названные злоумышленниками, более 780 тысяч рублей. Обещанной компенсации она так и не получила. Пенсионерка безуспешно пыталась дозвониться по номеру, с которого осуществлялись звонки, однако абонент уже был вне доступа.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие данного преступления.